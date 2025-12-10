Были парой больше половины жизни: что известно о жене и детях солиста ADAM Михаила Клименко (фото)

После смерти 38-летнего солиста группы ADAM Михаила Клименко друзья и родные объявили сбор в поддержку его семьи. Без отца и единственного кормильца остались двое детей и жена.

Солист группы ADAM Михаил Клименко более 16 лет был в браке со своей избранницей и музой — Сашей Норовой, талантливой актрисой и танцовщицей. Фокус рассказывает о жене Михаила, а также об их детях.

Михаил Клименко и Саша Норова

История любви пары началась еще 22 года назад в Киевской академии эстрадного и циркового искусств. Тогда Михаил учился на вокале, а Саша — на хореографии. Будущий артист влюбился в девушку с первого взгляда — за ее талант и красоту.

Предложение руки и сердца Михаил сделал прямо во время выступления Александры — в День влюбленных. Уже через полгода пара поженилась, а затем у них родился первенец — сын Марк. Через год семья пополнилась дочкой, имя которой супруги не афишировали.

Саша Норова и Михаил Клименко Фото: из открытых источников

"Нам нравится быть сквозь вместе, все делать вместе. Мы разъезжаемся на часок и уже скучаем друг по другу. Мы пишем песни, можем бодаться, но это классный творческий батл. Нам это интересно", — рассказывал Михаил Клименко в интервью "Люкс ФМ".

В 2014 году Михаил и Саша вместе основали группу ADAM, которую они называли "синергией своих талантов". Некоторые клипы пара снимала дома на телефон, относясь к творчеству как к способу выразить любовь и чувства, а не как к коммерческому проекту. Среди самых популярных песен группы — "Медленно", "Ау ау", "Только для нас", "Счастливая".

Дети Михаила Клименко

Супруги воспитывают двоих детей — 15-летнего Марка и 11-летнюю дочь. В одном из интервью Александра отмечала, что их дети талантливы, однако родители не навязывают им путь в искусстве: они посещают кружки, но не музыкальную школу. В ноябре 2025 года, когда стало известно о болезни Михаила, Саша трогательно поздравила сына с днем рождения, отметив, что их семья имеет только одно желание — чтобы Михаил оставался рядом.

Саша Норова с сыном Марком Фото: Instagram

Как помочь семье солиста группы ADAM

После прощания с артистом друзья, родные и коллеги опубликовали обращение с просьбой поддержать семью Клименко.

"Сегодня мы попрощались с Мишей... навсегда. Проводили его под бесконечные овации, которых заслуживает настоящий Артист. Лучшая благодарность Мише от нас сегодня — поддержать его семью, которая потеряла отца, любимого мужа и единственного кормильца", — говорится в заметке.

Близкие напомнили, что Михаил всегда выступал на благотворительных концертах и делился музыкой бескорыстно. Теперь они просят неравнодушных помочь его семье.

"Представьте, что ваш донат — это билет на концерт Миши, на который он бы очень хотел вас пригласить. Каждая маленькая сумма поможет его детям иметь светлое будущее, образование и достойный старт в жизни", — написали в публикации.

Друзья и родные выразили благодарность каждому, кто присоединится к поддержке семьи артиста. Сбор по ссылке.

