Були парою більше половини життя: що відомо про дружину та дітей соліста ADAM Михайла Клименка (фото)

Після смерті 38-річного соліста гурту ADAM Михайла Клименка друзі та рідні оголосили збір на підтримку його сімʼї. Без батька й єдиного годувальника залишились двоє дітей і дружина.

Соліст гурту ADAM Михайло Клименко понад 16 років був у шлюбі зі своєю обраницею та музою — Сашею Норовою, талановитою акторкою й танцюристкою. Фокус розповідає про дружину Михайла, а також про їхніх дітей.

Михайло Клименко і Саша Норова

Історія кохання пари розпочалася ще 22 роки тому в Київській академії естрадного та циркового мистецтв. Тоді Михайло навчався на вокалі, а Саша — на хореографії. Майбутній артист закохався в дівчину з першого погляду — за її талант і красу.

Пропозицію руки та серця Михайло зробив просто під час виступу Олександри — у День закоханих. Уже за пів року пара одружилася, а згодом у них народився первісток — син Марк. Через рік сім’я поповнилася донечкою, ім’я якої подружжя не афішувало.

Саша Норова і Михайло Клименко Фото: з відкритих джерел

"Нам подобається бути крізь разом, все робити разом. Ми роз’їжджаємося на годинку і вже сумуємо одне за одним. Ми пишемо пісні, можемо бодатися, але це класний творчий батл. Нам це цікаво", — розповідав Михайло Клименко в інтерв'ю "Люкс ФМ".

У 2014 році Михайло та Саша разом заснували гурт ADAM, який вони називали "синергією своїх талантів". Деякі кліпи пара знімала вдома на телефон, ставлячись до творчості як до способу висловити кохання та відчуття, а не як до комерційного проєкту. Серед найпопулярніших пісень гурту — "Повільно", "Ау ау", "Лише для нас", "Щаслива".

Діти Михайла Клименка

Подружжя виховує двох дітей — 15-річного Марка та 11-річну доньку. В одному з інтерв’ю Олександра зазначала, що їхні діти талановиті, однак батьки не нав’язують їм шлях у мистецтві: вони відвідують гуртки, але не музичну школу. У листопаді 2025 року, коли стало відомо про хворобу Михайла, Саша зворушливо привітала сина з днем народження, наголосивши, що їхня родина має лише одне бажання — аби Михайло залишався поруч.

Саша Норова з сином Марком Фото: Instagram

Як допомогти родині соліста гурту ADAM

Після прощання з артистом друзі, рідні та колеги опублікували звернення із проханням підтримати родину Клименка.

"Сьогодні ми попрощалися з Мішою… назавжди. Провели його під нескінченні овації, на які заслуговує справжній Артист. Найкраща подяка Міші від нас сьогодні — підтримати його родину, яка втратила батька, коханого чоловіка і єдиного годувальника", — йдеться у дописі.

Близькі нагадали, що Михайло завжди виступав на благодійних концертах і ділився музикою безкорисливо. Тепер вони просять небайдужих допомогти його сім’ї.

"Уявіть, що ваш донат — це квиток на концерт Міші, на який він би дуже хотів вас запросити. Кожна маленька сума допоможе його дітям мати світле майбутнє, освіту та гідний старт у житті", — написали в публікації.

Друзі та рідні висловили вдячність кожному, хто долучиться до підтримки сім’ї артиста. Збір за посиланням.

