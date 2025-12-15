Смерть Михайла Клименка: усіх небайдужих просять підтримки (фото)

Створено петицію про присвоєння Михайлу Клименку, солісту групи ADAM, звання Народного артиста України — посмертно.

В Україні створили електронну петицію з проханням надати посмертно Михайлу Клименку звання Народного артиста України. Автором ініціативи став музичний продюсер Вадим Лисиця, який зареєстрував петицію 12 грудня.

"Михайло Клименко залишив після себе величезний культурний спадок, що продовжує впливати на розвиток української музики. Саме тому вважаю справедливим і необхідним присвоєння йому звання Народного артиста України (посмертно) як визнання його багаторічного внеску в українське мистецтво", — йдеться в документі.

Петиція для Михайла Клименка

Ініціативу активно підтримують українські артисти та діячі шоубізнесу, поширюючи посилання на петицію у своїх соціальних мережах і закликаючи підписати її.

Станом на зараз петиція зібрала понад 10 тисяч підписів з необхідних 25 тисяч для подальшого розгляду на офіційному рівні.

У 2015 році Михайло Клименко та його дружина, акторка і співачка Олександра Норова, заснували гурт ADAM. Колектив створив унікальний стиль, що поєднує поезію, соціальний зміст і глибоку емоційність.

Гурт ADAM

Музика ADAM зачіпає важливі соціальні теми, досліджує людські почуття та міжособистісні взаємини. З виходом дебютного альбому "ЧЮЗМЮЗ" (2017) гурт почав активне творче зростання й завоював прихильність українських слухачів. У 2023 році хіт "Повільно" став справжнім проривом і закріпив статус ADAM як одного з найяскравіших сучасних українських гуртів.

