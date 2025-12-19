Вдова Михайла Клименка після його похорону вийшла на зв'язок, не стримавши емоцій (фото)

Вдова українського співака Михайла Клименка вперше після його похорону вийшла на зв'язок. Олександра Норова звернулася до прихильників.

Вдова лідера гурту ADAM в Instagram показалася та зробила заяву. Олександра подякувала всім за підтримку, допомогу і те, що не залишилися осторонь у момент великого горя для їхньої родини.

Вдова Михайла Клименка зробила заяву

Норова подякувала шанувальникам, які підтримують творчість гурту ADAM і слухають їхні пісні. Вдова Михайла додала, що для неї це дуже важливо.

"Я хочу подякувати за вашу підтримку. Я, правда, не очікувала такого. Я кожному дякую за обійми, за теплі слова, дякую за фінансову допомогу, дякую за те, що слухаєте пісні ADAM, дякую, що співаєте пісні, дякую за спогади в сторіз. Дякую вам за ваше добро" — сказала жінка.

Олександра наголосила, що важливо встигати просто жити, цінувати одне одного, обійматися і висловлювати свої почуття. Норова не змогла стримати сліз і додала, що життя надто непередбачуване і не знаєш, яка мить може стати останньою.

"Я хочу нагадати вам ще раз, будь ласка, любіть одне одного, цілуйтеся частіше, обіймате одне одного, кажіть слова "кохаю", частіше зустрічайтеся з друзями. Я вам дуже дякую", — резюмувала вдова співака.

Помер Михайло Клименко

19 листопада дружина Михайла повідомила, що він уже два місяці бореться з хворобою та залишається у критичному стані. Михайло лікувався після діагнозу туберкульозний менінгіт — однієї з найважчих інфекційних хвороб нервової системи. Недуга розвивалася швидко: наприкінці жовтня стан музиканта різко погіршився, його ввели у медикаментозний сон, а згодом він упав у кому.

Родина зазначала, що один день у реанімації обходився більш ніж у 25 тисяч гривень, тому близькі звернулися до фанатів та небайдужих по допомогу.

Попри всі зусилля медиків, врятувати Михайла Клименка не вдалося. 7 грудня музикант пішов у засвіти.

Михайло Клименко з дружиною Фото: Instagram

