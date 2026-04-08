Старинный электромобиль и спорткар: на аукцион выставили авто знаменитого певца (фото)
В Великобритании будут продавать на аукционе автомобили из коллекции певца Криса Ри. С молотка уйдут миниатюрный электрокар и спортивное авто.
Певец Крис Ри, который ушел из жизни 22 декабря 2025 года, имел немалую коллекцию автомобилей. Часть из них теперь решили продать. Об автомобилях рассказали на сайте аукциона Iconic Auctioneers.
В частности, с молотка уйдет нетипичный FIAT 500 1972 года. Крис Ри признался как-то, что это было его любимое повседневное авто — он ездил на нем на протяжении 20 лет.
Со временем миниатюрное городское авто Криса Ри превратили в электромобиль. FIAT 500 получил 35-сильный мотор и батарею, собранную из модулей аккумуляторов Tesla.
Дизайн и салон FIAT 500 при этом не изменились. За электрокар планируют получить от 10 000 до 14 000 фунтов стерлингов ($13 300 — 18 600).
Второе авто Криса Ри — купе Porsche 911 Carrera GTS 2022 года. Спорткар оснащен 3,0-литровой 480-сильной турбошестерней и роботом PDK, а его салон отделан кожей и алькантарой.
Пробег Porsche 911 Carrera GTS составляет менее 2000 км, то есть автомобиль фактически новый. За него планируют получить 100 000 фунтов стерлингов ($133 000).
Между прочим, недавно на аукцион выставили знаменитый суперкар Джеймса Бонда, превращенный в подводную лодку.
Также Фокус рассказывал о самых ярких авто Чака Норриса.