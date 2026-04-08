Старинный электромобиль и спорткар: на аукцион выставили авто знаменитого певца (фото)

В Великобритании будут продавать на аукционе автомобили из коллекции певца Криса Ри. С молотка уйдут миниатюрный электрокар и спортивное авто.

Певец Крис Ри, который ушел из жизни 22 декабря 2025 года, имел немалую коллекцию автомобилей. Часть из них теперь решили продать. Об автомобилях рассказали на сайте аукциона Iconic Auctioneers.

FIAT 500 превратили в электрокар Фото: Iconic Auctioneers

В частности, с молотка уйдет нетипичный FIAT 500 1972 года. Крис Ри признался как-то, что это было его любимое повседневное авто — он ездил на нем на протяжении 20 лет.

Крис Ри использовал FIAT 500 в качестве городского авто Фото: Iconic Auctioneers

Со временем миниатюрное городское авто Криса Ри превратили в электромобиль. FIAT 500 получил 35-сильный мотор и батарею, собранную из модулей аккумуляторов Tesla.

Дизайн и салон FIAT 500 при этом не изменились. За электрокар планируют получить от 10 000 до 14 000 фунтов стерлингов ($13 300 — 18 600).

Porsche 911 Carrera GTS проехал менее 2000 км Фото: Iconic Auctioneers

Второе авто Криса Ри — купе Porsche 911 Carrera GTS 2022 года. Спорткар оснащен 3,0-литровой 480-сильной турбошестерней и роботом PDK, а его салон отделан кожей и алькантарой.

Салон спорткара обшит алькантарой Фото: Iconic Auctioneers

Пробег Porsche 911 Carrera GTS составляет менее 2000 км, то есть автомобиль фактически новый. За него планируют получить 100 000 фунтов стерлингов ($133 000).

