В Україні повернули до життя раритетний кабріолет Mercedes 40-х (фото)

Вінтажний кабріолет Mercedes 320 1940 року отримав друге життя в Україні. Рідкісне колекційне авто відновили до оригінального стану.

Реставрацію Mercedes 320 W142 провели в майстерні DCS Restoration із Дніпра, яка відновила вже чимало ретроавто. Над автомобілем працювали чотири роки, повідомляє Telegram-канал AC Garage News.

Mercedes 320 1940 року відновили фактично з купи металобрухту і фактично врятували від знищення. Реставрація вийшла доволі ґрунтовною і тепер він має вигляд нового авто. Кузов із великою кількістю хрому та шкіряний салон зараз в ідеальному стані.

Mercedes 320 відновлювали чотири роки Стан авто залишав бажати кращого Кабріолет оснащений 78-сильною шісткою Салон оздоблений шкірою і деревом

Кабріолет Mercedes 320 W142 — доволі рідкісна представницька модель. Усього з 1937 по 1942 рік зібрали 7017 авто цієї моделі й переважна більшість із них були седанами. Версії з відкидним верхом і двома або чотирма дверима набагато більш рідкісні.

Конкретно цей Mercedes 320 1940 року — один із 885 автомобілів, оснащених більшою 3,4-літровою рядною шісткою потужністю 78 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП максимальна швидкість кабріолета становить 130 км/год.

Між іншим, ще один кабріолет Mercedes 320 наразі зберігається в експозиції ретроавто в Києві.

