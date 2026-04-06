Українські майстри відтворили знаменитий непереможний болід "Формули-1" 50-х (фото, відео)

Легендарну Alfa Romeo 159 1951 року відтворили в Україні. Це один із найуспішніших болідів у історії "Формули-1".

Копія Alfa Romeo Tipo 159 – творіння майстерні Ilynskiy Cars. Про це повідомляє Telegram-канал AC Garage News. Крім того, авто можна побачити в новому кліпі гурту ВВ "Машина".

Болід Alfa Romeo 159 Alfetta є кіт-каром, тобто виготовляється у вигляді набору деталей, з яких збирається авто. Репліку випускають у Великій Британії, а донором агрегатів виступає Mazda MX-5 Miata 1998 року.

Болід створений на агрегатах Mazda MX-5 Фото: AC Garage News

Авто зовні в точності повторює Alfa Romeo Tipo 159, на якому в 1951 році виступав аргентинський ас Хуан-Мануель Фанхіо. Цікаво, що дискові гальма замасковані під барабанні.

Болід Alfa Romeo 159 виграв чемпіонат "Формули-1" 1951 року Фото: ilinskiy_cars

Єдина зовнішня відмінність – дуга безпеки. Навіть жовто-синя смужка дійсно була на "носі" авто Фанхіо, адже це кольори герба Аргентини.

Відео дня

Важливо

Alfa Romeo Tipo 159 Alfetta – уславлений болід "Формули-1", який виграв чотири Гран-прі в сезоні 1951 року та приніс Хуану-Мануелю Фанхіо перше чемпіонство.

Спортивне авто відтворили до найменших деталей Фото: ilinskiy_cars

Оригінальну Alfa Romeo 159 Alfetta комплектували 1,5-літровою компресорною вісімкою потужністю 435 сил, а її максимальна швидкість склала 305 км/год.

