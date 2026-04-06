Украинские мастера воссоздали знаменитый непобедимый болид "Формулы-1" 50-х (фото, видео)
Легендарную Alfa Romeo 159 1951 года воссоздали в Украине. Это один из самых успешных болидов в истории "Формулы-1".
Копия Alfa Romeo Tipo 159 — творение мастерской Ilynskiy Cars. Об этом сообщает Telegram-канал AC Garage News. Кроме того, авто можно увидеть в новом клипе группы ВВ "Машина".
Болид Alfa Romeo 159 Alfetta является кит-каром, то есть изготавливается в виде набора деталей, из которых собирается авто. Реплика выпускается в Великобритании, а донором агрегатов выступает Mazda MX-5 Miata 1998 года.
Авто внешне в точности повторяет Alfa Romeo Tipo 159, на котором в 1951 году выступал аргентинский ас Хуан-Мануэль Фанхио. Интересно, что дисковые тормоза замаскированы под барабанные.
Единственное внешнее отличие — дуга безопасности. Даже желто-синяя полоска действительно была на "носу" авто Фанхио, ведь это цвета герба Аргентины.
Alfa Romeo Tipo 159 Alfetta — прославленный болид "Формулы-1", который выиграл четыре Гран-при в сезоне 1951 года и принес Хуану-Мануэлю Фанхио первое чемпионство.
Оригинальную Alfa Romeo 159 Alfetta комплектовали 1,5-литровой компрессорной восьмеркой мощностью 435 сил, а ее максимальная скорость составила 305 км/ч.
