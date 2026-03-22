С V8 и коробкой-автоматом: в Киеве показали уникальную "Волгу" для КГБ (видео)
В киевском автомузее "Колеса истории" хранится редкая и необычная "Волга" 1962 года. Невзрачное с виду авто с завода оснащено 5,5-литровым V8 и автоматической КПП.
Этот ГАЗ-23 "Волга" — лимитированная версия модели для сопровождения правительственных кортежей, а также КГБ и других советских силовых структур. Обзор авто опубликовали на Youtube-канале Oldcarservice TV.
Изготовили всего 603 седана ГАЗ-23 "Волга". В народе за ними закрепилось прозвище "догонялки".
"Волга" для КГБ получила силовой агрегат от "Чайки" ГАЗ-13 — 5,5-литровый 195-сильный V8 и 3-ступенчатый автомат. Авто стало значительно быстрее — способно разогнаться до 100 км/ч за 16 с и развить 170 км/ч.
Впрочем, из-за неравномерного распределения веса по осям пострадала управляемость "Волги", поэтому в багажник клали металлическую плиту. К тому же, тормоза ГАЗ-21 фактически стандартные и их не хватает мощному седану.
Для конспирации авто старались скрыть отличия от ГАЗ-21 "Волга", поэтому отличить "догонялку" довольно трудно. Даже селектор автоматической КПП выглядит как рычаг механики.
Конкретно этот автомобиль из киевского музея оснащен радиостанцией "Пальма-П". Его приобрели в 2013 году в Донецке и отреставрировали до идеального состояния.
