Возрожденная "Волга" оказалась китайским кроссовером с завышенной стоимостью (фото)

Новая "Волга" засветилась на первых изображениях. Как и ожидалось, авто оказалось копией китайской модели, причем довольно недешевой.

Кроссовер Volga K50 показали на первых рендерах и именно по ним видно, что она является "китайцем". Изображения опубликовали на сайте Drom.

Возрожденная "Волга" — кроссовер Geely Monjaro 2022 года, который в свое время был представлен на украинском рынке. Он почти не изменился внешне — лишь решетка радиатора стала иной.

Как и Geely Monjaro, новая Volga K50 достигает 4,77 м в длину при колесной базе 2,85. Кроссовер оснащен 2,0-литровым 238-сильным турбомотором и 8-ступенчатым автоматом.

Важно

Новая "Волга" получит подогрев руля и сидений в базовом варианте, а топовую версию оснастят панорамной крышей, адаптивными амортизаторами, электроприводом и вентиляцией кресел. Цена Volga K50 не разглашается, однако отмечается, что кроссовер будет дороже Geely Monjaro, который в РФ стоит от $50 800. Примечательно, что в Украине последние кроссоверы Geely Monjaro со склада на данный момент распродаются за $32 700.

Відео дня

Кроссовер Volga K50 планируют с лета изготавливать из китайских машинокомплектов на предприятии в Нижнем Новгороде, где до начала полномасштабного вторжения в Украину собирали модели Volkswagen и Skoda.

Разговоры о возрождении "Волги" продолжались на протяжении нескольких последних лет. Ранее в РФ показали еще несколько моделей Volga и все они оказались копиями китайских авто.

