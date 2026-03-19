Відроджена "Волга" виявилася китайським кросовером із завищеною вартістю (фото)

Нова "Волга" засвітилася на перших зображеннях. Як і очікувалося, авто виявилося копією китайської моделі, причому доволі недешевою.

Кросовер Volga K50 показали на перших рендерах і саме з них видно, що вона є "китайцем". Зображення опублікували на сайті Drom.

Відроджена "Волга" — кросовер Geely Monjaro 2022 року, який свого часу був представлений на українському ринку. Він майже не змінився зовні — лише решітка радіатора інакша.

Як і Geely Monjaro, нова Volga K50 сягає 4,77 м завдовжки при колісній базі 2,85. Кросовер оснащений 2,0-літровим 238-сильним турбомотором та 8-ступінчастим автоматом.

Тюнінг ЗАЗ "Славута": найяскравіші та найнезвичніші проєкти (фото)

Нова "Волга" отримає підігрів керма та сидінь у базовому варіанті, а топову версію оснастять панорамним дахом, адаптивними амортизаторами, електроприводом і вентиляцією крісел. Ціна Volga K50 не розголошується, проте зазначається, що кросовер буде дорожчим за Geely Monjaro, який у РФ коштує від $50 800. Примітно, що в Україні останні кросовери Geely Monjaro зі складу наразі розпродають за $32 700.

Кросовер Volga K50 планують із літа виготовляти з китайських машинокомплектів на підприємстві в Нижньому Новгороді, де до початку повномасштабного вторгнення в Україну збирали моделі Volkswagen і Skoda.

Розмови про відродження "Волги" тривали упродовж кількох останніх років. Раніше в РФ показали ще кілька моделей Volga і всі вони виявилися копіями китайських авто.

Також Фокус розповідав про дешевий аналог Toyota Camry від Geely за $15 000. Авто витрачає 2 л на 100 км.