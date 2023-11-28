Тюнінг ЗАЗ "Славута": найцікавіші та найоригінальніші проєкти (фото)

Тюнінг "Славути" часом буває дуже якісним і продуманим. Недороге українське авто перетворювали на універсал, спорткар і навіть електромобіль.

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Ліфтбек ЗАЗ-1103 "Славута" стала останньою серійною розробкою Запорізького автозаводу і тривалий час була найдешевшим новим авто в Україні. Як не дивно, просту бюджетну модель нерідко допрацьовували. Часом тюнінг "Славути" виходить вельми цікавим. Фокус вибрав найоригінальніші і незвичайні проєкти на базі ЗАЗ-1103.

Універсал ЗАЗ-1103

Універсал ЗАЗ-1103 просторіший усередині

У сімействі "Таврії" існував компактний універсал "Дана", проте масовим він не став. Існують кілька варіантів подібного тюнінгу ЗАЗ-1103. Універсали "Славута" побудовані й експлуатуються в Києві та Запоріжжі. У ЗАЗ змінили задню частину і встановили нові склопластикові двері багажника з вертикальним склом. Це зробило автомобіль просторішим усередині та суттєво збільшило його багажник.

Електромобіль "Славута"

Електромобіль "Славута" планували випускати малими партіями Фото: скриншот/youtube

ЗАЗ "Таврія" і "Славута" неодноразово переробляли на електрокари. Примітно, що електричний ЗАЗ-1103 навіть планували випускати дрібними серіями і продавати за 5000-7000 доларів. Для них розробили акумуляторні батареї ємністю від 12 до 24 кВт∙год: запас ходу становив від 100 до 230 км. Крім того, в салоні встановили електричний обігрівач, а за доплату могли запропонувати цифровий щиток приладів.

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Купе ЗАЗ "Славута"

Купе "Славута" отримало двері від "Таврії" Фото: topgir.com.ua

У Запоріжжі існує ЗАЗ-1103 "Славута" в кузові купе. Йому прибрали задні двері та встановили нові зменшені вікна. Передні двері запозичили у "Таврії", адже вони довші. Дизайн вийшов доволі гармонійним. Крім того, з'явилися пластиковий аеродинамічний обвіс і легкосплавні диски. 1,2-літровий 58-сильний двигун залишився без змін.

Кросовер "Славута"

У кросовері не відразу впізнається ЗАЗ Фото: topgir.com.ua

У Мелітополі Запорізької області кілька років тому помітили незвичайний кросовер ЗАЗ-1103. Більшість кузовних панелей у "Славути" замінили новими і одразу впізнати модель-донора непросто. Дизайн став більш незграбним і брутальним — з високим капотом, величезною решіткою радіатора, великими фарами і розширеними крилами. До того ж, автомобіль подовжили, додавши вставку між дверима.

Ралійний ЗАЗ "Славута"

Ралійна "Славута" отримала 200-сильний мотор Chevrolet Фото: drive2.ru

Цей ЗАЗ-1103 у 2010 році підготували до ралі. Бюджетне авто оснастили 2,0-літровим мотором Chevrolet потужністю понад 200 к.с. і широкими шинами, а його кліренс збільшили. У салоні з'явилися ковшоподібні спортивні сидіння і трубчастий каркас безпеки.

"Славута" з турбонаддувом

Тюнінгований ЗАЗ-1103 здатний розігнатися до 100 км/год за 6 с Фото: drive2.ru

Цей ЗАЗ-1103, на перший погляд, здається цілком серійним. Ліфтбек лише злегка занижений, отримав легкосплавні диски і нові фари. Втім, це вовк в овечій шкурі. Під капотом встановлено 1,7-літровий двигун ВАЗ, доповнений турбіною від Mazda CX-7. Він розвиває 250 к. с., що дає змогу розганятися до 100 км/год за 6 с і долати ¼ милі (402 м) з місця за 13,6-13,8 с. Максимальна швидкість "Славути" зросла до 190 км/год. Мало того, ЗАЗ-1103 оснащений ще й ГБО.

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ЗАЗ із кондиціонером

У цієї "Славути" є кондиціонер і підігрів керма Фото: drive2.ru

ЗАЗ-1103 "Славута" 2010 року з Дніпра також має доволі звичайний вигляд. Її родзинка — кондиціонер, зібраний із деталей Daewoo Sens і Chery QQ. Крім того, з'явилися підігрів керма, бортовий комп'ютер і ксенонові фари, а 1,3-літровий інжекторний мотор потужністю 70 к. с. доповнено газобалонним обладнанням.

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