В інтернеті показали унікальний універсал ЗАЗ "Славута" (фото)

ЗАЗ-1103 "Славута" перетворили на компактний універсал. Автомобіль отримав повністю нову задню частину.

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Опубліковано фото ЗАЗ-1103 "Славута" в кузові універсал. Автомобіль існує в одному-єдиному екземплярі. Про це повідомляє сайт Vagcom.

Незвичайний тюнінг ЗАЗ виконали в Запоріжжі Іваном і Михайлом Аверіними ще в 2006 році. Слід зазначити, що в лінійці моделі був і серійний універсал ЗАЗ-1105 "Дана", проте українським майстрам він не подобався — у нього і дизайн не найкрасивіший, і багажник невеликий.

Автомобіль отримав нові колісні диски

"Славута" більша, ніж "Дана", тому для доопрацювання обрали саме цю модель. Їй повністю змінили задню частину — подовжили дах і додали вертикальне заднє скло.

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Кузовні деталі виконали зі скловолокна. Універсал вийшов доволі просторим для своїх розмірів. Також звертають на себе увагу нові колісні диски. Творці авто планували дрібносерійне його виробництво, але в підсумку універсал ЗАЗ залишився в єдиному екземплярі.

Задня частина "Славути" повністю перероблена

Нагадаємо, що ЗАЗ-1103 "Славута" випускали з 1999 по 2011 роки і всього зібрали 141 898 авто. Після припинення випуску стандартної "Таврії" ліфтбек став найдешевшою моделлю в Україні. Автомобіль оснащували бензиновими двигунами об'ємом 1,1 л (51 к. с.), 1,2 л (58 к. с.) і 1,3 л (63-66 к. с.).

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