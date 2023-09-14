В интернете показали уникальный универсал ЗАЗ "Славута" (фото)

ЗАЗ-1103 "Славута" превратили в компактный универсал. Автомобиль получил полностью новую заднюю часть.

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Опубликованы фото ЗАЗ-1103 "Славута" в кузове универсал. Автомобиль существует в одном-единственном экземпляре. Об этом сообщает сайт Vagcom.

Необычный тюнинг ЗАЗ выполнили в Запорожье Иваном и Михаилом Авериными еще в 2006 году. Следует отметить, что в линейке модели был и серийный универсал ЗАЗ-1105 "Дана", однако украинским мастерам он не нравился – у него и дизайн не самый красивый, и багажник небольшой.

Автомобиль получил новые колесные диски

"Славута" крупнее, чем "Дана", поэтому для доработки выбрали именно эту модель. Ей полностью изменили заднюю часть – удлинили крышу и добавили вертикальное заднее стекло.

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Кузовные детали выполнили из стекловолокна. Универсал получился довольно просторным для своих размеров. Также обращают на себя внимание новые колесные диски. Создатели авто планировали мелкосерийное его производство, но в итоге универсал ЗАЗ остался в единственном экземпляре.

Задняя часть "Славуты" полностью переделана

Напомним, что ЗАЗ-1103 "Славута" выпускали с 1999 по 2011 годы и всего собрали 141 898 авто. После прекращения выпуска стандартной "Таврии" лифтбэк стал самой дешевой моделью в Украине. Автомобиль оснащали бензиновыми двигателями объемом 1,1 л (51 л. с.), 1,2 л (58 л. с.) и 1,3 л (63-66 л. с.).

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