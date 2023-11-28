Тюнинг ЗАЗ "Славута": самые интересные и оригинальные проекты (фото)

Тюнинг "Славуты" порой бывает очень качественным и продуманным. Недорогое украинское авто превращали в универсал, спорткар и даже электромобиль.

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Лифтбек ЗАЗ-1103 "Славута" стала последней серийной разработкой Запорожского автозавода и длительное время была самым дешевым новым авто в Украине. Как ни странно, простая бюджетная модель нередко дорабатывалась. Порой тюнинг "Славуты" получается весьма интересным. Фокус выбрал самые оригинальные и необычные проекты на базе ЗАЗ-1103.

Универсал ЗАЗ-1103

Универсал ЗАЗ-1103 просторнее внутри

В семействе "Таврии" существовал компактный универсал "Дана", однако массовым он не стал. Существуют несколько вариантов подобного тюнинга ЗАЗ-1103. Универсалы "Славута" построены и эксплуатируются в Киеве и Запорожье. В ЗАЗ изменили заднюю часть и установили новую стеклопластиковой дверь багажника с вертикальным стеклом. Это сделало автомобиль просторнее внутри и существенно увеличило его багажник.

Электромобиль "Славута"

Электромобиль "Славута" планировали выпускать малыми партиями Фото: скриншот/youtube

ЗАЗ "Таврия" и "Славута" неоднократно переделывали в электрокары. Примечательно, что электрический ЗАЗ-1103 даже планировали выпускать мелкими сериями и продавать за 5000-7000 долларов. Для них разработали аккумуляторные батареи емкостью от 12 до 24 кВт∙ч: запаса хода составлял от 100 до 230 км. Кроме того, в салоне установили электрический отопитель, а за доплату могли предложить цифровой щиток приборов.

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Купе ЗАЗ "Славута"

Купе "Славута" получило двери от "Таврии" Фото: topgir.com.ua

В Запорожье существует ЗАЗ-1103 "Славута" в кузове купе. Ему убрали задние двери и установили новые уменьшенные окна. Передние двери позаимствовали у "Таврии", ведь они длиннее. Дизайн получился довольно гармоничным. Кроме того, появились пластиковый аэродинамический обвес и легкосплавные диски. 1,2-литровый 58-сильный двигатель остался без изменений.

Кроссовер "Славута"

В кроссовере не сразу узнается ЗАЗ Фото: topgir.com.ua

В Мелитополе Запорожской области несколько лет назад заметили необычный кроссовер ЗАЗ-1103. Большинство кузовных панелей у "Славуты" заменили новыми и сразу узнать модель-донора непросто. Дизайн стал более угловатым и брутальным – с высоким капотом, огромной решеткой радиатора, крупными фарами и расширенными крыльями. К тому же, автомобиль удлинили, добавив вставку между дверями.

Раллийный ЗАЗ "Славута"

Раллийная "Славута" получила 200-сильный мотор Chevrolet Фото: drive2.ru

Этот ЗАЗ-1103 в 2010 году подготовили к ралли. Бюджетное авто оснастили 2,0-литровым мотором Chevrolet мощностью свыше 200 л. с. и широкими шинами, а его клиренс увеличили. В салоне появились ковшеобразные спортивные сиденья и трубчатый каркас безопасности.

"Славута" с турбонаддувом

Тюнингованный ЗАЗ-1103 способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с Фото: drive2.ru

Этот ЗАЗ-1103, на первый взгляд, кажется вполне серийным. Лифтбэк лишь слегка занижен, получил легкосплавные диски и новые фары. Впрочем, это волк в овечьей шкуре. Под капотом установлен 1,7-литровый двигатель ВАЗ, дополненный турбиной от Mazda CX-7. Он развивает 250 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6 с и преодолевать ¼ мили (402 м) с места за 13,6-13,8 с. Максимальная скорость "Славуты" выросла до 190 км/ч. Мало того, ЗАЗ-1103 оснащен еще и ГБО.

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ЗАЗ с кондиционером

У этой "Славуты" есть кондиционер и подогрев руля Фото: drive2.ru

ЗАЗ-1103 "Славута" 2010 года из Днепра также выглядит довольно обычно. Ее изюминка – кондиционер, собранный из деталей Daewoo Sens и Chery QQ. Кроме того, появились подогрев руля, бортовой компьютер и ксеноновые фары, а 1,3-литровый инжекторный мотор мощностью 70 л. с. дополнен газобалонным оборудованием.

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