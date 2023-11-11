Ездит по рельсам: в интернете показали уникальную " Волгу" ГАЗ-21 (фото)

В Югославии ГАЗ-21 превратили в дрезину, способную передвигаться по рельсам. "Волга" получила огромные железные колеса и сцепное устройство.

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В железнодорожном музее немецкого города Бад-Наухайм хранится необычная "Волга" ГАЗ-21. Советский автомобиль переделан в дрезину. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Рельсовый ГАЗ-21 создали в Югославии Фото: Carakoom

Оригинальный тюнинг "Волги" выполнили в Югославии. Местная железнодорожная компания Jugoslovenske Železnice использовала дрезину для инспекции объектов транспортной инфраструктуры.

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ГАЗ-21 "Волга" третьей серии (1962-1973 годов) получил огромные железнодорожные колеса, для чего пришлось установить рессорную переднюю подвеску. Кроме того, спереди появилось сцепное устройство (оно дает возможность "Волге" стать вагоном в поезде) и добавлены специальные домкраты, позволяющие поднять автомобиль и съехать с рельсов.

Седан использовали для инспекции железнодорожных объектов К началу 2000-х "Волга" пришла в полную негодность

После распада Югославии дрезина "Волга" трудилась в Македонии – числилась в компании Makedonski Železnici в Скопье. Постепенно авто пришло в полную негодность и его оставили ржаветь под открытым небом.

Авто отреставрировано и хранится в немецком музее

В 2005 году ГАЗ-21 выкупил немецкий музей и в 2008-2009 годах она прошла полную реставрацию, после чего была протестирована в Германии. С 2010 года авто экспонируется в музее.

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