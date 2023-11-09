В Британии старую "Победу" продали по цене нового Volkswagen Passat (фото)

Старая "Победа" отреставрирована до идеального состояния. Массовая модель ГАЗ считается раритетом в Западной Европе.

Related video

В Великобритании на аукционе Car and Classic продана ГАЗ М-20 "Победа" 1956 года. За старое советское авто выручили 35 000 фунтов стерлингов ($43 000) — как за новый Volkswagen Passat B9. Его подробности раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

В Европе "Победа" является раритетом Фото: CarAndClassic

"Победа" была весьма массовой (с 1946 по 1958 год выпущено 241 497 авто), однако на Запад попали единицы таких авто, поэтому в Великобритании ГАЗ М-20 – редкость. Конкретно этот автомобиль прибыл из Латвии, где прошел полную реставрацию.

Автомобиль выглядит как новый

Важно

На аукционе распродадут впечатляющую коллекцию винтажных американских спорткаров (фото)

ГАЗ М-20 "Победа" восстановлена до оригинального состояния и выглядит как новая. Автомобиль перекрашен, а в салоне появилась полностью новая отделка. Единственная современная деталь – аудиосистема с USB-разъемом и Bluetooth. Также для авто изготовили набор кожаных чемоданов в винтажном стиле.

В салоне появилась современная магнитола Фото: CarAndClassic

Кроме того, стандартный 2,1-литровый двигатель "Победы" мощностью 52 л. с. доработан, чтобы можно было использовать современный бензин А-95. С 3-ступенчатой механической КПП седан способен развить 105 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что неприметный Volkswagen Beetle 70-х продали по цене BMW 5 Series.

Также мы писали, что в Европе дорого продают старый "Запорожец".