В Британии старую "Победу" продали по цене нового Volkswagen Passat (фото)
Старая "Победа" отреставрирована до идеального состояния. Массовая модель ГАЗ считается раритетом в Западной Европе.
В Великобритании на аукционе Car and Classic продана ГАЗ М-20 "Победа" 1956 года. За старое советское авто выручили 35 000 фунтов стерлингов ($43 000) — как за новый Volkswagen Passat B9. Его подробности раскрыли на официальном сайте аукционного дома.
"Победа" была весьма массовой (с 1946 по 1958 год выпущено 241 497 авто), однако на Запад попали единицы таких авто, поэтому в Великобритании ГАЗ М-20 – редкость. Конкретно этот автомобиль прибыл из Латвии, где прошел полную реставрацию.Важно
ГАЗ М-20 "Победа" восстановлена до оригинального состояния и выглядит как новая. Автомобиль перекрашен, а в салоне появилась полностью новая отделка. Единственная современная деталь – аудиосистема с USB-разъемом и Bluetooth. Также для авто изготовили набор кожаных чемоданов в винтажном стиле.
Кроме того, стандартный 2,1-литровый двигатель "Победы" мощностью 52 л. с. доработан, чтобы можно было использовать современный бензин А-95. С 3-ступенчатой механической КПП седан способен развить 105 км/ч.
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