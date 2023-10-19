Скромный раритет: в Европе продают старый "Запорожец" по цене нового Logan (фото)

"Запорожец" отлично сохранился и имеет небольшой пробег. Автомобиль относится к редкой экспортной модификации "Ялта".

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В Будапеште выставили на продажу ЗАЗ-968 1972 года. За "Запорожец" в Венгрии просят немалые деньги – 13 490 евро, как за новую Dacia Logan 2023. Объявление о продаже авто появилось на сайте mobile.de.

На продажу выставлена ранняя версия модели Фото: с сайта mobile.de

Столь высокая цена обусловлена редкостью модели – "Запорожец" является настоящим раритетом в Европе. К тому же, это ранняя версия модели: она отличается не только круглыми фонарями и "ушами" воздухозаборников, но и хромированной имитацией решетки радиатора, как у ЗАЗ-966М. Такие "Запорожцы" в Украине также уже стали редкими.

"Запорожец" неплохо сохранился Фото: с сайта mobile.de

Этот ЗАЗ-968 относится к экспортной версии "Ялта". У него улучшенная внутренняя отделка и больше хромированных деталей на кузове.

В добавок, автомобиль неплохо сохранился. Его кузов не ржавый, да и салон в хорошем состоянии. Заявленный пробег ЗАЗ-968 – 15 402 км.

"Запорожец" поставляли на экспорт в особом исполнении "Ялта" Фото: с сайта mobile.de

"Запорожец" оснащен 1,2-литровым двигателем V4 мощностью 39 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 118 км/ч.

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Тюнинг ЗАЗ-968: самые оригинальные и необычные "Запорожцы" (фото)

Напомним, что бюджетный ЗАЗ-968 выпускали с 1971 до 1994 года. Всего собрано 3,1 миллиона этих недорогих автомобилей.

Автомобиль оснащен 39-сильным мотором Фото: с сайта mobile.de

Примечательно, что недавно в Германии выставлен на продажу тюнингованный в Киеве ЗАЗ-968М. Он оснащен пневомодвеской, но при этом дешевле.

Также Фокус сообщал, что в Украине обнаружили уникальный грузовик на базе "Запорожца".