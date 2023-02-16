Настоящий раритет: в Германии задорого продают старый украинский "Запорожец" (фото)

ЗАЗ-968М отреставрирован и отлично выглядит, а его пробег за 37 лет составляет всего 66 тыс. км. В Германии старые "Запорожцы" являются редкостью, поэтому они гораздо дороже, чем в Украине.

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В Германии обнаружили старый ЗАЗ-968М 1986 года. "Запорожец" выставлен на продажу — объявление появилось на немецком сайте mobile.de.

[ + – ] "Запорожец" отреставрировали и перекрасили Фото: с сайта mobile.de

ЗАЗ-968М оценили 6200 евро, хотя в Украине средняя цена "Запорожца" ниже почти в 20 раз. Дело в том, что для Европы это раритетная модель, хотя СССР и экспортировал автомобили ЗАЗ в ГДР. "Запорожцы" покупают коллекционеры, поэтому они дорогие.

[ + – ] В салоне ЗАЗ-968М новая отделка Фото: с сайта mobile.de

Кроме того, высокая цена обусловлена тем, что "Запорожец" в отличном состоянии. Пробег автомобиля за 37 лет составляет всего 66 154 км. К тому же, ЗАЗ-968М перекрашен, а его салон получил более дорогую отделку и новые коврики.

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"Запорожец" оснащен 1,2-литровым 40-сильным бензиновым двигателем и 4-ступенчатой механической КПП. Он способен развить 125 км/ч. Тюнинг ЗАЗ-968М включает установку спортивного конусного воздушного фильтра.

[ + – ] Двигатель дополнен конусным воздушным фильтром Фото: с сайта mobile.de

Напомним, что ЗАЗ-968М – последняя версия "Запорожца". Автомобиль выпускали с 1979 по 1994 годы. От предшественника ЗАЗ-968М отличается дизайном передней части и фонарей, а также отсутствием характерных воздухозаборников в задних крыльях.

Ранее Фокус сообщал, что недавно "Запорожец" засветился и в Калифорнии. Он также отреставрирован и выглядит отлично.

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