Справжній раритет: у Німеччині дорого продають старий український "Запорожець" (фото)

ЗАЗ-968М відреставрований і чудово виглядає, а його пробіг за 37 років становить лише 66 тис. км. У Німеччині старі "Запорожці" є рідкістю, тому вони набагато дорожчі, ніж в Україні.

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У Німеччині знайшли старий ЗАЗ-968М 1986 року. "Запорожця" виставлено на продаж — оголошення з'явилося на німецькому сайті mobile.de.

[ + – ] "Запорожець" відреставрували та перефарбували Фото: с сайта mobile.de

ЗАЗ-968М оцінили в 6 200 євро, хоча в Україні середня ціна "Запорожця" нижча майже у 20 разів. Справа в тому, що для Європи це раритетна модель, хоча СРСР експортував автомобілі ЗАЗ у НДР. "Запорожці" купують колекціонери, тож вони дорогі.

[ + – ] У салоні ЗАЗ-968М нове оздоблення Фото: с сайта mobile.de

Крім того, висока ціна обумовлена тим, що "Запорожець" у відмінному стані. Пробіг автомобіля за 37 років становить лише 66 154 км. До того ж, ЗАЗ-968М перефарбований, а його салон отримав дорожче оздоблення та нові килимки.

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"Запорожець" оснащений 1,2-літровим 40-сильним бензиновим двигуном та 4-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розвинути 125 км/год. Тюнінг ЗАЗ-968М враховує встановлення спортивного конусного повітряного фільтра.

[ + – ] Двигун доповнений конусним повітряним фільтром Фото: с сайта mobile.de

Нагадаємо, що ЗАЗ-968М — остання версія "Запорожця". Автомобіль випускали з 1979 до 1994 року. Від попередника ЗАЗ-968М відрізняється дизайном передньої частини та ліхтарів, а також відсутністю характерних повітрозабірників у задніх крилах.

Раніше Фокус повідомляв, що нещодавно "Запорожець" засвітився і в Каліфорнії. Він також відреставрований і має чудовий вигляд.

Також ми писали, що у Німеччині виявлено рідкісний електромобіль "Таврія".