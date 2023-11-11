Їздить по рейках: в інтернеті показали унікальну "Волгу" ГАЗ-21 (фото)

У Югославії ГАЗ-21 перетворили на дрезину, здатну пересуватися рейками. "Волга" отримала величезні залізні колеса і зчіпний пристрій.

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У залізничному музеї німецького міста Бад-Наугайм зберігається незвичайна "Волга" ГАЗ-21. Радянський автомобіль перероблено на дрезину. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Рейковий ГАЗ-21 створили в Югославії Фото: Carakoom

Оригінальний тюнінг "Волги" виконали в Югославії. Місцева залізнична компанія Jugoslovenske Železnice використовувала дрезину для інспекції об'єктів транспортної інфраструктури.

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ГАЗ-21 "Волга" третьої серії (1962-1973 років) отримав величезні залізничні колеса, для чого довелося встановити ресорну передню підвіску. Крім того, спереду з'явився зчіпний пристрій (він дає можливість "Волзі" стати вагоном у поїзді) і додано спеціальні домкрати, які дають змогу підняти автомобіль і з'їхати з рейок.

Седан використовували для інспекції залізничних об'єктів До початку 2000-х "Волга" прийшла в повну непридатність

Після розпаду Югославії дрезина "Волга" працювала в Македонії — значилася в компанії Makedonski Železnici в Скоп'є. Поступово авто прийшло в повну непридатність і його залишили іржавіти просто неба.

Авто відреставровано і зберігається в німецькому музеї

У 2005 році ГАЗ-21 викупив німецький музей і в 2008-2009 роках вона пройшла повну реставрацію, після чого була протестована в Німеччині. З 2010 року авто експонується в музеї.

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