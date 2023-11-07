Необычный тюнинг: украинцы скрестили "Волгу" с седаном BMW 5 Series (фото)

Немецкий седан получил детали кузова от ГАЗ-24 "Волга" и множество других доработок. Этот автомобиль выставлен на продажу в Харькове за $7000.

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В Харькове умельцы модернизировали седан BMW 5 Series 1994 года выпуска. Автомобиль получил дизайн в стиле ГАЗ-24 "Волга". Подробности об авто сообщили в объявлении на маркетплейсе AUTO.RIA.

Мастера решили кардинально изменить BMW 540i (E34). Автомобиль получил передние крылья, двери, бамперы и оптику от старой "Волги".

Седан также перекрасили в яркий оранжевый цвет. Крышу, решетку радиатора и бампера покрасили в контрастный черный цвет.

Сзади установлены фонари от ГАЗ-24 Фото: auto.ria.com

В интерьере установлены два передних сиденья и задний диван. В отделке присутствует кожа, дерево и пластик.

В интерьере появился новый руль Фото: auto.ria.com

По словам продавца, в проект было вложено много средств и сил. Автомобиль обслуживался только на СТО и не нуждается в ремонте. Пробег авто составляет 283 тысяч км.

Под капотом расположен 4,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель V8 мощностью 286 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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Стоимость этого седана составляет $7000. Также продавец рассматривает обмен на семейный автомобиль.

Ранее Фокус писал, что в Италии на продажу выставили необычный кабриолет Volkswagen Beetle 1972 года выпуска с тюнингом в стиле Rolls-Royce.