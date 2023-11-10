По-багатому: українець виконав вражаючий тюнінг Daewoo Lanos (фото)

Daewoo Lanos отримав розкішний шкіряний салон і великий сенсорний дисплей. Кермо запозичене у Mercedes C-Class, а передні крісла — у Alfa Romeo GT.

Related video

У місті Стрий Львівської області їздить дуже незвичайний Daewoo Lanos 2007 року. "Народний" український автомобіль серйозно доопрацьований. Його подробиці розкрили на сайті driver.top.

У салоні з'явився сенсорний дисплей

Нинішній власник седана Олег придбав його в 2014 році і вирішив удосконалити. Тюнінг "Ланоса" вийшов вельми ґрунтовним, хоча на вигляд нестандартний автомобілю видають тільки діодні фари і змінена решітка радіатора.

Важливо

Тюнінг ЗАЗ-968: найоригінальніші та найнезвичайніші "Запорожці" (фото)

Основну увагу приділено салону. Його перетягнули шкірою і додали вставки "під карбон", а також замінили передню панель. Кермо Lanos запозичене у Mercedes C-Class W205, а передні сидіння — у Alfa Romeo GT.

В оздобленні використана шкіра

Крім того, в Daewoo Lanos з'явилися безключовий доступ, потужна акустика Focal і підігрів дзеркал. Звертає на себе увагу величезний дисплей мультимедійної системи. Також поліпшено підсвічування салону і посилено шумоізоляцію.

1,5-літровий двигун "Ланоса" потужністю 86 к. с. залишився стандартним, але йому перепрошили електронний блок управління.

Раніше Фокус повідомляв, що український майстер перетворює старі Porsche 911 на швидкісні електромобілі.

Також ми писали, що українці створили копію легендарного Mercedes 300SL на агрегатах Tesla.