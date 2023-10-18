Тюнінг ЗАЗ-968: найоригінальніші та найнезвичайніші "Запорожці" (фото)

Тюнінг ЗАЗ-968 іноді буває дуже якісним і професійним. "Запорожець" перетворювали на електромобіль, спорткар і навіть будинок на колесах.

Related video

Бюджетний ЗАЗ-968 є героєм анекдотів і викликає глузування, але водночас став основою для низки цікавих проєктів. Як не дивно, тюнінг "Запорожця" — явище нерідке, і часом він виходить вельми цікавим. Фокус вибрав найбільш незвичайні ЗАЗ-968.

Позашляховик "Запорожець"

ЗАЗ-968М став повнопривідним і отримав посилену підвіску Фото: скриншот / YouTube

У Харкові створили всюдихід ЗАЗ-968М із повним приводом, великим кліренсом і величезними 33-дюймовими шинами для бездоріжжя. Автомобіль отримав 150-сильний двигун від "Газелі" і нову підвіску. Тюнінг "Запорожця" обійшовся всього в 1000 доларів.

Важливо

Обтічний дизайн і позолота: який вигляд має найдивніший "Гелендваген" (фото)

Пікап ЗАЗ

Пікап ЗАЗ став передньомоторним Фото: topgir.com.ua

Існував і серійний пікап "Запорожець", проте такі авто будували нерідко і власноруч. Приміром, у Чернігівській області створили невелику вантажівку з кузовом. Примітно, що цей ЗАЗ-968М став передньомоторним і отримав двигун від "Жигулів".

Кабріолет ЗАЗ-968

Кабріолет ЗАЗ отримав м'який дах з електроприводом Фото: Avito.ru

"Запорожець" доволі часто перетворюють на кабріолет. Наприклад, у цього авто м'який верх отримав електропривод складання, а на ньому з'явилися обвіс і заднє антикрило. Стандартний мотор замінили 1,6-літровою четвіркою на 72 к. с. від ВАЗ-2103.

В італійському стилі

"Запорожець" перетворили на оригінальне купе Фото: Avito.ru

Цей ЗАЗ-968М перетворили на купе в стилі Zagato. У нього змінена передня частина і великий кут нахилу задніх стійок даху. Потужність двигуна "Запорожця" збільшили до 50 к. с.

Спорткар ЗАЗ із Німеччини

Тюнінг ЗАЗ виконали в Німеччині Фото: Carakoom

Тюнінг "Запорожця" для перегонів виконав німець Вольфшанг Кютер ще наприкінці 70-х. На ньому він брав участь у різних змаганнях у НДР. Автомобіль полегшений до 620 кг і оснащений 1,6-літровим двигуном ВАЗ зі збільшеною до 155 к. с. потужністю.

Болід "Запорожець"

"Запорожець" перетворили на подобу боліда "Формули-1" Фото: topgir.com.ua

Важко повірити, що в основі цього боліда теж лежить ЗАЗ-968. Авто отримало повністю новий склопластиковий кузов з антикрилами спереду і ззаду. А ось 42-сильний мотор залишився без змін, тож у перегонах болід навряд чи зможе досягти успіху.

Електромобіль "Запорожець"

Електрокар ЗАЗ стартує до 100 км/год за 3,7 с Фото: OLX

У Запоріжжі створювали експериментальні електромобілі ЗАЗ ще півстоліття тому. Такі авто продовжують з'являтися і зараз. Приміром, цей "Запорожець" отримав 240-сильний електромотор і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,7 с. Запас ходу становить 400 км.

Вовк в овечій шкурі

У цього ЗАЗ-968 вся начинка від Porsche Фото: скриншот/youtube

На перший погляд, цей "Запорожець" з Житомира здається тільки заниженим, але насправді у нього повністю нова начинка. Двигун ходова і навіть деталі салону запозичені у Porsche Boxtser. Потужність підняли до 500 сил, а розгін до 100 км/год займає менше 6 секунд.

Будинок на колесах

ЗАЗ-968 став автодомом Фото: скриншот/youtube

Українець Олександр, який проживає в Білорусі, перетворив "Запорожець" на автодім для подорожей. На даху авто з'явився намет зі спальними місцями, також облаштовані розкладні стіл зі стільцями, газова плита і навіть похідний душ. Крім того, передбачені барбекю і кріплення для велосипеда.

Важливо

Тюнінг "Таврії": найцікавіші та найоригінальніші проєкти (фото)

У стилі Lamborghini

Двері цього "Запорожця" піднімаються вгору

"Запорожці" з дверима як у Lamborghini — не рідкість. Цей автомобіль, наприклад, побудували в Донецькій області. На додачу, йому розширили крила, встановили 2,0-літровий 115-сильний двигун Opel Omega, а також підвіску і гальма Daewoo Lanos.

"Запорожець" із пневмопідвіскою

Пневмопідвіска дає змогу занизити кліренс ЗАЗ Фото: с сайта mobile.de

Тюнінг ЗАЗ-968М із Києва охоплює пневмопідвіску зі змінним кліренсом і зсувний дах. Також з'явилися передній спойлер, додаткова оптика і сучасні колеса з негативним розвалом. Зараз "Запорожець" продають на німецькому сайті.

Раніше Фокус розповідав про унікальний гоночний ЗАЗ-968 для ралі.

Також ми писали про невідому вантажівку на базі "Запорожця".