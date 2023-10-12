У Німеччині продається яскравий тюнінгований "Запорожець" з України (фото)

Старий "Запорожець" занижений, отримав передній спойлер і зсувний дах. Тюнінг ЗАЗ-968М також передбачає встановлення пневмопідвіски.

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У Німеччині продають незвичайний тюнінгований ЗАЗ-968М 1983 року. "Запорожець" виявився з України. Оголошення про продаж авто з'явилося на відомому сайті mobile.de.

Купити "Запорожець" пропонують за 9900 євро, що чимало для бюджетної української моделі. Втім, автомобіль серйозно доопрацьований.

Автомобіль брав участь у виставках і фестивалях Фото: с сайта mobile.de

Тюнінг ЗАЗ-968М виконали ще кілька років тому. "Запорожець" був частим гостем різних автошоу і фестивалів у Києві.

Автомобіль не тільки відреставрований, але також занижений і отримав пневмопідвіску зі змінним кліренсом. Його колеса отримали негативний розвал і низькопрофільну гуму.

На задньому склі з'явилися жалюзі Фото: с сайта mobile.de

Тюнінг "Запорожця" також охоплює додаткові фари, передній спойлер і жалюзі на задньому склі. Крім того, з'явився зсувний дах.

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ЗАЗ-968М оснащений стандартним 1,2-літровим двигуном V4 потужністю 39 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Заявлений пробіг автомобіля становить 12 000 км.

"Запорожець" отримав пневмопідвіску Фото: с сайта mobile.de

Примітно, що в оголошенні зазначено, що "Запорожець" перебуває в Козині під Києвом, проте на українських сайтах його не продають.

Раніше Фокус розповідав про горбатий "Запорожець", тюнінгований у Болгарії — в нього вклали 60 000 євро.

Також ми писали про унікальний гоночний ЗАЗ-968.