Українець перетворив старий "Запорожець" на спорткар із дверима як у Lamborghini (фото)

Кузов "Запорожця" повністю перероблений — у авто розширені крила, замінені двері, капот і кришка багажника. Замість стандартного двигуна встановлений 115-сильний мотор Opel.

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В Україні з'явився шалений спортивний "Запорожець". Старий ЗАЗ-968 ґрунтовно переробили та перетворили на справжній спорткар. Про це повідомляє сайт Hyser.

Взятий для доопрацювання "Запорожець" був у не найкращому стані. Автомобіль проіржавів та вимагав ремонту. У конструкції авто замінили переважну більшість деталей.

"Запорожець" ґрунтовно переробили

У ЗАЗ-968 розширені крила, повністю змінені передня та задня частина, а також встановлені нові капот та кришка багажника. Пофарбували авто у матовий чорний колір.

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Однак найцікавіша деталь авто – його двері. Вони піднімаються вгору, як у суперкарів Lamborghini та McLaren. З відчиненими дверима "Запорожець" виглядає ефектно.

Крила ЗАЗ серйозно розширені

Тюнінг "Запорожця" включає заміну двигуна. Замість стандартного 1,2-літрового мотора ЗАЗ-968 отримав 2,0-літрову 115-сильну четвірку з упорскуванням палива від Opel Omega A, а ось 5-ступінчасту механічну КПП запозичили у Opel Vectra A.

"Запорожець" отримав двигун від Opel Omega

Vectra також стала донором задніх стійок і передніх дискових гальм, а передня підвіска і задні гальма взяті у Daewoo Lanos. Головний гальмівний циліндр запозичили у BMW 735i. Тюнінг ЗАЗ-965 зробив авто не лише швидшим, а й цікавішим у керуванні.

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