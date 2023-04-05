Украинец превратил старый "Запорожец" в спорткар с дверями как у Lamborghini (фото)
Кузов "Запорожца" полностью переделан — у авто расширены крылья, замеены двери, капот и крышка багажника. Вместо стандартного мотора установлен 115-сильный двигатель Opel.
В Украине появился безумный спортивный "Запорожец". Старый ЗАЗ-968 основательно переделали и превратили в настоящий спорткар. Об этом сообщает сайт Hyser.
Взятый для доработки "Запорожец" был в не самом лучшем состоянии. Автомобиль проржавел и требовал ремонта. В конструкции авто заменили подавляющее большинство деталей.
У ЗАЗ-968 расширены крылья, полностью изменены передняя и задняя часть, а также установлены новые капот и крышка багажника. Окрасили авто в матовый черный цвет.
Однако самая интересная деталь авто – его двери. Они поднимаются вверх, как у суперкаров Lamborghini и McLaren. С открытыми дверями "Запорожец" смотрится эффектно.
Тюнинг "Запорожца" включает и замену двигателя. Вместо стандартного 1,2-литрового мотора ЗАЗ-968 получил 2,0-литровую 115-сильную четверку с впрыском топлива от Opel Omega A, а вот 5-ступенчатую механическую КПП позаимствовали у Opel Vectra A.
Vectra также стала донором задних стоек и передних дисковых тормозов, а вот передняя подвеска и задние тормоза взяты у Daewoo Lanos. Главный тормозной цилиндр взяли у BMW 735i. Тюнинг ЗАЗ-965 сделал авто не только быстрее, но и интереснее в управлении.
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