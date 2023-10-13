Тюнінг "Таврії": найцікавіші та найоригінальніші проєкти (фото)

Тюнінг "Таврії" часом буває доволі складним і якісним. Український хетчбек перетворюють на кабріолет, електрокар або гоночний автомобіль.

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ЗАЗ-1102 "Таврія" і споріднена модель "Славута" були недорогими бюджетними моделями. На перший погляд, вони скромні та непоказні, але саме ці авто стали основою для низки цікавих проєктів. На базі ЗАЗ-1102 в Запоріжжі побудували чимало оригінальних прототипів, але і народні майстри не відставали і часом створювали справжні шедеври. Фокус розповість про найцікавіший оригінальний тюнінг "Таврії".

Задньопривідна "Таврія" для дрифту

Дрифткар ЗАЗ-1102 Фото: RST

Цей автомобіль лише віддалено нагадує ЗАЗ-1102. Кузов "Таврії" поставили на шасі BMW, а під капот змогли помістити величезний 4,0-літровий V8 на 286 сил. У салоні з'явилися спортивні крісла і каркас безпеки. Легкий задньопривідний спорткар створили для змагань із дрифту і він ідеально підходить для заносу.

Купе "Таврія"

Купе "Таврія" отримало задню частину від "Славути" Фото: topgir.com.ua

Тридверне купе отримали шляхом з'єднання передньої частини "Таврії" з "кормою" від "Славути". Вийшло досить непогано. Оригінальний проект втілили в життя кілька років тому в Дніпрі.

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Кабріолет ЗАЗ-1102

Кабріолет "Таврія" використовує деталі від Ford Escort Фото: скриншот / YouTube

Мало хто знає, що конструктори ЗАЗ створили кабріолет "Таврія-Ландоле", проте випущено лише три таких автомобілі. Саморобних кабріолетів набагато більше. Один із них побудував майстер із Канева Ігор Сухобрус із використанням механізму складання даху та інших агрегатів від Ford Escort.

Електромобілі ЗАЗ

Електромобіль ЗАЗ-1102 із сонячними батареями Фото: Із сайту ТопЖир

Електрична "Таврія" також розроблялася на ЗАЗі, причому призначалася для Європи. Втім, існують і саморобні електрокари. Деякі з них навіть отримали сонячні батареї на даху. У найдосконаліших авто запас ходу сягає 230 км. Цікаво, що електромобілі "Таврія" і "Славута" навіть намагалися випускати вже в наші дні і продавати за $5000.

Майже Lamborghini

ЗАЗ-1102 оснастили дверцятами, що піднімаються вгору

У Дніпрі виконали тюнінг "Таврії" в стилістиці гри Need for Speed Underground. ЗАЗ-1102 отримав не тільки двері як у Lamborghini, а й заднє антикрило і підсвічування днища. Крім того, у авто 1,5-літровий двигун на 93 к. с. і перероблена ходова, а ще встановлено потужну аудіосистему.

"Таврія" з пневмопідвіскою

У Запоріжжі "Таврію" оснастили пневмопідвіскою Фото: скриншот / YouTube

У Запоріжжі виконали тюнінг ЗАЗ-1102 у стилі "стенс". Хетчбеу отримав пневмопідвіску з регульованим кліренсом і в найнижчому її положенні буквально чиркає днищем по асфальту. Заради встановлення механізму довелося пожертвувати задніми кріслами. Також розширені крила і встановлені нові колеса з негативним розвалом.

Роторна "Таврія"

Для драгрейсингу ЗАЗ-1102 отримав 310-сильний роторний двигун Фото: topgir.com.ua

Як не дивно, ЗАЗ-1102 нерідко брали участь і в драгрейсингу. Тюнінг "Таврії" для перегонів часом був дуже якісним і нестандартним. Наприклад, один із хетчбеків оснастили роторно-поршневим двигуном Ванкеля. Цей мотор випускали дрібними серіями на ВАЗі для автомобілів КДБ.

Після доопрацювання і встановлення турбіни потужність 1,3-літрового двигуна досягла 310 к. с. Привід при цьому залишився переднім. "Таврія" також отримала повністю новий обтічний кузов зі склопластику і доопрацьовану ходову.

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Спорткар ЗАЗ

Ця "Таврія" оснащена 200-сильним турбомотором Фото: auto.ria.com

У цьому авто із Запоріжжя "Таврія" впізнається не одразу. Хетчбек отримав аеродинамічний обвіс і опуклий капот, та й передня частина нова. Він занижений, а його крила розширені. Під капотом встановлено 2,5-літровий 200-сильний турбомотор Volvo, взятий у Ford Kuga першого покоління. У Ford також запозичили й окремі деталі ходової. Також з'явилися підсилювач керма і мультимедійна система.

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