Електрична "Волга", "Таврія"-кабріолет і пожежний "Дніпро": зроблено в Україні

Унікальну техніку вітчизняного виробництва показали в Києві на 13-му технічному фестивалі ОлдКарЛенд.

"Зроблено в Україні" — під таким девізом у Державному музеї авіації імені О.К. Антонова в Києві пройшла осіння виставка ексклюзивних і класичних автомобілів, автобусів, вантажівок і мотоциклів — OldCarLand.

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[ + – ] Незмінний учасник OldCarLand — проект "Кузня Тест Драйву" Фото: Дмитрий Чабан

Цього разу фестиваль був приурочений до 30-річчя незалежності України. І організатори зібрали на червоній доріжці техніку, що представляє різні епохи, але показує, наскільки сильний інженерний потенціал був і є в Україні.

Наприклад, один із 10 випущених спеціально для кіноіндустрії автобус малого класу АСЧ-03 "Чернігів", який возив піротехнічні засоби і зброю для зйомок фільмів. Або ЛАЗ-697 "Турист" в оригінальному стані, який обслуговував олімпійську збірну України.

[ + – ] Пробіг ЛАЗ-697 "Турист" всього 80 тис. кілометрів Фото: Дмитрий Чабан

Поруч із ними стояла і єдина в Україні "Таврія" зі складаним м'яким дахом. Таких ЗАЗ-110260 із кузовом ландо було випущено всього кілька штук, і в серійне виробництво вони так і не пішли.

[ + – ] Відвідувачів виставки приваблював і пожежний мотоцикл "Дніпро" у повністю робочому стані Фото: Дмитрий Чабан

А те, що в Україні й зараз є тямущі інженери, підтверджує електричний ГАЗ-21 "Волга" 1986 року. Зовні вона відреставрована під оригінал, але в рух приводиться електродвигуном.

Щоб не порушувати цілісність інтер'єру, вся необхідна водієві інформація (швидкість, залишковий пробіг і т.д.) виводиться на смартфон.

[ + – ] Серед інших ГАЗ-21 електрична "Волга" ніяк не виділяється ... Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] ... а ось під її капотом все не за класикою. Для кращої розваговки акумулятори розташовані і під капотом, і в багажнику Фото: Дмитрий Чабан

Крім цього, на фестивалі були представлені приватні колекції. Наприклад, незмінний учасник OldCarLand — проект "Кузня Тест Драйву", показав як уже відомі, так і свої нові експонати.

[ + – ] Mercedes-Benz 300B Cabriolet D 1954 року — по суті це аналог розкішного S-Class, тільки в кузові кабріолет Фото: Дмитрий Чабан

Деякі авто з приватних колекцій були показані широкій аудиторії вперше. Серед них і одна з останніх "Капсул часу", знайдених в Україні — Opel P4 1935 року в оригінальній комплектації, який простояв без руху з 50-х років. А тепер завівся і поїхав своїм ходом.

[ + – ] Під капотом Opel — чотирициліндровий бензиновий двигун об'ємом 1 л (23 к.с.) і чотириступінчаста коробкою передач Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Opel P4 простояв без руху з 50-х років, але завівся і поїхав своїм ходом Фото: Дмитрий Чабан

В робочому стані й Mercedes-Benz 300B Cabriolet D (W186) 1954 року народження, відомий під ім'ям Adenauer — на честь першого канцлера ФРН Конрада Аденауера. Як і перший Dodge з несучим кузовом — Dart 1960 року.

[ + – ] На тлі рамних авто, цей Dodge Dart виділявся несучим кузовом вже в 1960-му Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Цей DeSoto 1949 року примудрився зберегти свої гальмівні колодки Фото: Дмитрий Чабан

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