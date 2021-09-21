Электрическая Волга, Таврия-кабриолет и пожарный Днепр: сделано в Украине

Уникальную технику отечественного производства показали в Киеве на 13-м техническом фестивале ОлдКарЛенд.

"Сделано в Украине" — под таким девизом в Государственном музее авиации имени А.К. Антонова в Киеве прошла осенняя выставка эксклюзивных и классических автомобилей, автобусов, грузовиков и мотоциклов — OldCarLand.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Неизменный участник OldCarLand - проект "Кузница Тест Драйва" Фото: Дмитрий Чабан

В этот раз фестиваль был приурочен к 30-летию независимости Украины. И организаторы собрали на красной дорожке технику, представляющую различные эпохи, но показывающую насколько сильный инженерный потенциал был и есть в Украине.

Например, один из 10 выпущенных специально для киноиндустрии автобус малого класса АСЧ-03 "Чернигов", который возил пиротехнические средства и оружие для съемок фильмов. Или ЛАЗ-697 "Турист" в оригинальном состоянии, который обслуживал олимпийскую сборную Украины.

[ + – ] Пробег ЛАЗ-697 "Турист" всего 80 тыс. километров Фото: Дмитрий Чабан

Рядом с ними стояла и единственная в Украине "Таврия" со складной мягкой крышей. Таких ЗАЗ-110260 с кузовом ландо было выпущено всего несколько штук и в серийное производство они так и не пошли.

[ + – ] Посетителей выставки привлекал и пожарный мотоцикл Днепр полностью в рабочем состоянии Фото: Дмитрий Чабан

А то, что в Украине и сейчас есть толковые инженеры, подтверждает электрический ГАЗ-21 "Волга" 1986 года. Внешне она отреставрирована под оригинал, но в движение приводится электродвигателем.

Чтобы не нарушать целостность интерьера, вся необходимая водителю информация (скорость, остаточный пробег и т.д.) выводится на смартфон.

[ + – ] Среди других ГАЗ-21 электрическая Волга никак не выделяется ... Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] ... а вот под ее капотом все не по классике. Для лучшей развесовки аккумуляторы расположены и под капотом, и в багажнике Фото: Дмитрий Чабан

Помимо этого, на фестивале были представлены частные коллекции. Например, неизменный участник OldCarLand — проект "Кузница Тест Драйва", показал как уже известные, так и свои новые экспонаты.

[ + – ] Mercedes-Benz 300B Cabriolet D 1954 года - по сути это аналог роскошного S-Class, только в кузове кабриолет Фото: Дмитрий Чабан

Некоторые авто из частных коллекций были показаны широкой аудитории впервые. Среди них и одна из последних "Капсул времени", найденных в Украине — Opel P4 1935 года в оригинальной комплектации, который простоял без движения с 50-х годов. А теперь завелся и поехал своим ходом.

[ + – ] Под капотом Opel - четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1 л (23 л.с.) и четырехступенчатая коробкой передач Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Opel P4 простоял без движения с 50-х годов, но завелся и поехал своим ходом Фото: Дмитрий Чабан

В рабочем состоянии и Mercedes-Benz 300B Cabriolet D (W186) 1954 года, известный под именем Adenauer – в честь первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Как и первый Dodge с несущим кузовом – Dart 1960 года.

[ + – ] На фоне рамных авто, этот Dodge Dart выделялся несущим кузовом уже в 1960-м Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Этот DeSoto 1949 года умудрился сохранить свои тормозные колодки Фото: Дмитрий Чабан

Недавно Фокус рассказывал и показывал, как запустили старый грузовик GMC Model T после 81 года простоя.

А также о том, как учебный Porsche Тома Круза ушел с молотка за 2 миллиона долларов.