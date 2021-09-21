Электрическая Волга, Таврия-кабриолет и пожарный Днепр: сделано в Украине
Уникальную технику отечественного производства показали в Киеве на 13-м техническом фестивале ОлдКарЛенд.
"Сделано в Украине" — под таким девизом в Государственном музее авиации имени А.К. Антонова в Киеве прошла осенняя выставка эксклюзивных и классических автомобилей, автобусов, грузовиков и мотоциклов — OldCarLand.
В этот раз фестиваль был приурочен к 30-летию независимости Украины. И организаторы собрали на красной дорожке технику, представляющую различные эпохи, но показывающую насколько сильный инженерный потенциал был и есть в Украине.
Например, один из 10 выпущенных специально для киноиндустрии автобус малого класса АСЧ-03 "Чернигов", который возил пиротехнические средства и оружие для съемок фильмов. Или ЛАЗ-697 "Турист" в оригинальном состоянии, который обслуживал олимпийскую сборную Украины.
Рядом с ними стояла и единственная в Украине "Таврия" со складной мягкой крышей. Таких ЗАЗ-110260 с кузовом ландо было выпущено всего несколько штук и в серийное производство они так и не пошли.
А то, что в Украине и сейчас есть толковые инженеры, подтверждает электрический ГАЗ-21 "Волга" 1986 года. Внешне она отреставрирована под оригинал, но в движение приводится электродвигателем.
Чтобы не нарушать целостность интерьера, вся необходимая водителю информация (скорость, остаточный пробег и т.д.) выводится на смартфон.
Помимо этого, на фестивале были представлены частные коллекции. Например, неизменный участник OldCarLand — проект "Кузница Тест Драйва", показал как уже известные, так и свои новые экспонаты.
Некоторые авто из частных коллекций были показаны широкой аудитории впервые. Среди них и одна из последних "Капсул времени", найденных в Украине — Opel P4 1935 года в оригинальной комплектации, который простоял без движения с 50-х годов. А теперь завелся и поехал своим ходом.
В рабочем состоянии и Mercedes-Benz 300B Cabriolet D (W186) 1954 года, известный под именем Adenauer – в честь первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Как и первый Dodge с несущим кузовом – Dart 1960 года.
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