Запустили старый грузовик GMC Model T после 81 года простоя (видео)

В сети появилось видео, на котором заводят грузовой GMC Model T 1929 года. Удивительно, но в последний раз он выезжал на дорогу в далеком 1940 году.

По сути, более 80 лет этот грузовик простоял заброшенным. Его владелец был призван в армию и погиб на фронтах Второй мировой. Автомобиль не нашел нового хозяина и остался ржаветь под открытым небом.

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[ + – ] За 81 год GMC Model T превратился в груду металлолома Фото: Jennings Motor Sports

С годами GMC Model T превратился в груду металлолома и буквально врос в землю. Только по счастливой случайности не был утилизирован. Теперь же 92-летний грузовик заинтересовал блогеров с Youtube-канала Jennings Motor Sports и они взялись оживить его двигатель.

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GMC Model T оснащали 5,1-литровой рядной шестеркой Buick мощностью 91 л. с. Мотор в свое время считался очень надежным и долговечным и эксперимент американских блогеров это доказал.

[ + – ] В двигателе заменили только масло и свечи Фото: Jennings Motor Sports

В моторе заменили масло и свечи, а также немного прочистили его. И двигатель завелся, хотя не обошлось без дыма и прочих спецэффектов.

[ + – ] Вот как запускали двигатель грузовика GMC Model T, который простоял 81 год

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