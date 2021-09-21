Запустили стару вантажівку GMC Model T після 81 року простою (відео)

У мережі з'явилося відео, на якому заводять вантажну GMC Model T 1929 року. Дивно, але востаннє вона виїжджала на дорогу в далекому 1940 році.

По суті, більше 80 років ця вантажівка простояла покинутою. Її власник був призваний в армію і загинув на фронтах Другої світової. Автомобіль не знайшов нового господаря і залишився іржавіти під відкритим небом.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] За 81 рік GMC Model T перетворився на купу металобрухту Фото: Jennings Motor Sports

З роками GMC Model T перетворився на купу металобрухту і буквально вріс у землю. Тільки завдяки щасливому випадку її не утилізували. Тепер же 92-річна вантажівка зацікавила блогерів з Youtube-каналу Jennings Motor Sports, і вони взялися оживити її двигун.

Важливо

Інший C3: представлений найдоступніший кросовер Citroen за $11 тисяч

GMC Model T оснащували 5,1-літровою рядною шісткою Buick потужністю 91 к. с. Мотор свого часу вважався дуже надійним і довговічним, і експеримент американських блогерів це довів.

[ + – ] У двигуні замінили тільки олію та свічки Фото: Jennings Motor Sports

У моторі замінили олію та свічки, а також трохи прочистили його. І двигун завівся, хоча не обійшлося без диму й інших спецефектів.

[ + – ] Ось як запускали двигун вантажівки GMC Model T, яка простояла 81 рік

Раніше Фокус розповідав про пікап Toyota, який проїхав мільйон кілометрів всього за 13 років. Авто непогано збереглося і навіть знайшло нового власника.