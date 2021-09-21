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Запустили стару вантажівку GMC Model T після 81 року простою (відео)

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Ретро, ретро-авто, занедбані авто, GMC, вантажівки
Фото: Jennings Motor Sports | Востаннє вантажівку заводили в 1940 році

У мережі з'явилося відео, на якому заводять вантажну GMC Model T 1929 року. Дивно, але востаннє вона виїжджала на дорогу в далекому 1940 році.

По суті, більше 80 років ця вантажівка простояла покинутою. Її власник був призваний в армію і загинув на фронтах Другої світової. Автомобіль не знайшов нового господаря і залишився іржавіти під відкритим небом.

Ретро, ретро-авто, занедбані авто, GMC, вантажівки
За 81 рік GMC Model T перетворився на купу металобрухту
Фото: Jennings Motor Sports

З роками GMC Model T перетворився на купу металобрухту і буквально вріс у землю. Тільки завдяки щасливому випадку її не утилізували. Тепер же 92-річна вантажівка зацікавила блогерів з Youtube-каналу Jennings Motor Sports, і вони взялися оживити її двигун.

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GMC Model T оснащували 5,1-літровою рядною шісткою Buick потужністю 91 к. с. Мотор свого часу вважався дуже надійним і довговічним, і експеримент американських блогерів це довів.

Ретро, ретро-авто, занедбані авто, GMC, вантажівки
У двигуні замінили тільки олію та свічки
Фото: Jennings Motor Sports

У моторі замінили олію та свічки, а також трохи прочистили його. І двигун завівся, хоча не обійшлося без диму й інших спецефектів.

Ось як запускали двигун вантажівки GMC Model T, яка простояла 81 рік

Раніше Фокус розповідав про пікап Toyota, який проїхав мільйон кілометрів всього за 13 років. Авто непогано збереглося і навіть знайшло нового власника.