Обтічний дизайн і позолота: який вигляд має найдивніший "Гелендваген" (фото)

Тюнінг Mercedes G-Class виконав відомий італійський дизайнер Луїджі Колані. Він постарався зробити позашляховик більш обтічним.

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В інтернеті показали унікальний тюнінг Mercedes G-Class 1994 року. Позашляховик існує в одному-єдиному екземплярі та не схожий на жоден інший "Гелендваген". Про авто розповіли на сайті Carakoom.

Ззаду з'явилися незвичайні "кілі" Фото: Carakoom

За основу взяли для проєкту стандартний Mercedes G500 W463, причому спочатку віддали його фахівцям AMG для доопрацювання двигуна. Робочий об'єм V8 збільшили з 5 до 5,6 л, а потужність підняли з 237 до 300 к.с.

Тюнінг "Гелендвагена" виконав відомий італійський стиліст Луїджі Колані Фото: Carakoom

Потім знаменитий італійський дизайнер Луїджі Колані виконав за індивідуальним замовленням екстравагантний тюнінг "Гелендвагена". Він частіше проєктував концептуальні вантажівки, але іноді займався і легковими авто.

Обідки приладів позолочені Фото: Carakoom

Луїджі Колані захоплювався аеродинамікою, тому постарався зробити Mercedes G-Class більш обтічним. Позашляховик отримав виражений аеродинамічний обвіс, округлені капот і дах, а також характерні "кілі" ззаду.

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Також привертають до себе увагу незвичайні круглі фари, нова решітка радіатора і скошені задні вікна. На даху з'явився багажник.

Спортивні сидіння Recaro обшиті шкірою Фото: Carakoom

Салон Mercedes G500 оздобили дорогою шкірою, а обідки приладів прикрасили позолотою. Спереду і ззаду встановлені спортивні крісла Recaro.

Раніше Фокус розповідав про оригінальний тюнінг Mercedes S-Class — седан теж прикрасили позолотою.

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