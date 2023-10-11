Обтічний дизайн і позолота: який вигляд має найдивніший "Гелендваген" (фото)
Тюнінг Mercedes G-Class виконав відомий італійський дизайнер Луїджі Колані. Він постарався зробити позашляховик більш обтічним.
В інтернеті показали унікальний тюнінг Mercedes G-Class 1994 року. Позашляховик існує в одному-єдиному екземплярі та не схожий на жоден інший "Гелендваген". Про авто розповіли на сайті Carakoom.
За основу взяли для проєкту стандартний Mercedes G500 W463, причому спочатку віддали його фахівцям AMG для доопрацювання двигуна. Робочий об'єм V8 збільшили з 5 до 5,6 л, а потужність підняли з 237 до 300 к.с.
Потім знаменитий італійський дизайнер Луїджі Колані виконав за індивідуальним замовленням екстравагантний тюнінг "Гелендвагена". Він частіше проєктував концептуальні вантажівки, але іноді займався і легковими авто.
Луїджі Колані захоплювався аеродинамікою, тому постарався зробити Mercedes G-Class більш обтічним. Позашляховик отримав виражений аеродинамічний обвіс, округлені капот і дах, а також характерні "кілі" ззаду.Важливо
Також привертають до себе увагу незвичайні круглі фари, нова решітка радіатора і скошені задні вікна. На даху з'явився багажник.
Салон Mercedes G500 оздобили дорогою шкірою, а обідки приладів прикрасили позолотою. Спереду і ззаду встановлені спортивні крісла Recaro.
Раніше Фокус розповідав про оригінальний тюнінг Mercedes S-Class — седан теж прикрасили позолотою.
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