У стилі Rolls-Royce: який вигляд має найнестандартніший тюнінг "Гелендвагена" (фото)
Mercedes G-Class від Mansory отримав оригінальні задні двері, карбоновий обвіс і 24-дюймові диски. Його салон перетягнули дорогою шкірою, а потужність двигуна підняли до 850 к. с.
У Mercedes-Benz G-Class з'явилася нова екстравагантна версія. Створили її в ательє Mansory, яке неодноразово вже виконувало тюнінг "Гелендвагена". Про проєкт розповіли на його сторінці в Instagram.
Цього разу в Mansory перевершили себе — тюнінг "Гелендвагена" вийшов особливо яскравим і неординарним. Позашляховик назвали Grande Entrée ("парадний вхід") і загалом випустять тільки 10 таких авто.
У назві підкреслено родзинку Mercedes G-Class Mansory — його задні двері відчиняються проти руху, як у Rolls-Royce Cullinan і Phantom. Мало того, вони отримали електропривід.
Крім того, "Гелендваген" отримав традиційні атрибути Mansory — 24-дюймові диски, карбонові обвіс, капот і спойлер. На додачу, встановлено висувні підніжки.
В оздобленні салону поєднуються дорога стьобана шкіра та карбон. Цікава деталь: кнопку запуску двигуна перенесли на стелю.Важливо
Звісно ж, тюнінг "Гелендвагена" від Mansory не обійшовся без доопрацювання двигуна. За основу взяли заряджений Mercedes-AMG G63: віддачу його 4,0-літрового V8 твін-турбо підняли до 850 к. с. і 1000 Н∙м.
Позашляховик здатний розігнатися до 100 км/год за 3,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Витрата палива становить 13,6 л/100 км у змішаному циклі.
У Mansory займаються і тюнінгом Rolls-Royce — нещодавно в ательє допрацювали седан Phantom.
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