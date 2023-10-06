В Україні з'явився новітній заряджений Mercedes за 5,5 мільйона (фото)

Заряджений Mercedes-AMG C63 S E-Performance оснащений гібридною установкою потужністю 680 к. с. Седан здатний розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 280 км/год.

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В Україну привезли новий Mercedes-AMG C63 S E-Performance. Надпотужний спортивний седан помітили у Львові. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Седан Mercedes-AMG C63 2023 тільки нещодавно почали продавати в Україні за ціною трохи більше 5 мільйонів гривень. Конкретно цей автомобіль коштує щонайменше 5,5 млн гривень, адже належить до лімітованої серії F1 Edition.

Mercedes-AMG C63 впізнається за більш агресивною передньою частиною

Новий Mercedes-AMG C63 S E-Performance суттєво відрізняється від попередників. Замість V8 він отримав 2,0-літрову турбочетвірку на 476 к. с., але її доповнили 204-сильним електромотором. Результат — 680 к. с. і 1020 Нм, що відчутно більше, ніж у Mercedes C63 минулого покоління.

З 9-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 280 км/год. До того ж, гібрид Mercedes-AMG C63 може проїхати 13 км на електротязі.

Седан отримав обвіс і задній спойлер

Спортивний седан Mercedes отримав керовані задні колеса та адаптивні амортизатори. Сповільнюють його композитні гальма.

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Від стандартного Mercedes C-Class W206 заряджена версія впізнається за характерною "пащею" решітки радіатора, обважуванням, розширеними крилами і заднім спойлером. У салоні встановлено спортивні крісла і кермо.

Пакет F1 Edition додає оригінальні 20-дюймові диски

Версія F1 Edition вирізняється особливим сірим кольором із червоними акцентами і нестандартними 20-дюймовими дисками. В оздобленні салону у неї більше карбону.

До слова, нещодавно в Києві сфотографували предка цього седана — Mercedes C63 AMG 2009 року.

Також Фокусписав, що в столиці бачили надпотужний Mercedes Brabus з V12 під капотом.