У Києві помічено рідкісний заряджений Mercedes-Benz 2000-х (фото)

Mercedes C63 AMG W204 оснащений величезним 6,2-літровим V8 потужністю 457 к. с. Розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

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У Києві сфотографували Mercedes-Benz C63 AMG 2009 року. Заряджений седан є рідкістю в Україні. Знімки автомобіля з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Mercedes C63 AMG випускали невеликими серіями. Головна родзинка зарядженого варіанта Mercedes C-Class W204 ховається під капотом. Спортивний седан оснащений величезним 6,2-літровим V8 потужністю 457 к.с.

Для відносно невеликого (4,6 м) автомобіля це пристойна потужність. З 7-ступінчастою автоматичною КПП Mercedes C63 AMG розганяється до 100 км/год за 4,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці в 250 км/год. Крім того, доопрацьовано підвіску, рульове управлінням і гальма седана.

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Від стандартного Mercedes C-Class W204 заряджена версія впізнається за агресивнішою передньою частиною, аеродинамічним обвісом, розширеними крилами і заднім спойлером. Також передбачені 18-дюймові диски. У салоні встановлено спортивні крісла і кермо, а також поліпшено оздоблення.

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