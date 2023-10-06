Золото, шкіра та хутро: який вигляд має найекстравагантніший тюнінг Mercedes-Benz (фото)

Старий Mercedes S-Class 90-х допрацювали оригінальним способом. Седан отримав декор із натурального золота, а його салон оздобили шкірою з візерунком.

Related video

В американському Бостоні виявлено дуже дивний Mercedes-Benz S-Class W140. Представницький седан отримав екстравагантний тюнінг. Про це повідомляється на сайті Craigslist.

Кузов седана прикрасили позолотою Фото: Craigslist

Цей Mercedes S-Class 1995 року виділяється не тільки двоколірним забарвленням, а й великою кількістю золотистих акцентів. Вони з'явилися на боковинах, бамперах, порогах, оптиці, віконних рамках і спойлері. Йдеться не про плівку, а саме про 24-каратне золото. Позолотою прикрашені й колісні диски.

На підлозі з'явилися леопардові килимки Фото: Craigslist Сидіння обшили шкірою з візерунком і прикрасили гербами Фото: Craigslist

У салоні Mercedes S-Class W140 золотих деталей менше, але зате сидіння перетягнуті червоно-сірою шкірою з химерним візерунком, а на їхніх спинках з'явилися герби. Також звертають на себе увагу хутряні леопардові килимки на підлозі.

Важливо

У Києві помітили вражаючий 800-сильний кабріолет Mercedes Brabus за $370 000 (фото)

До того ж, на задньому склі власник написав: "Може викликати захоплення, здивування, зачарування, ревну заздрість і образу, а інколи й прокляття!"

Заднє скло прикрашає напис Фото: Craigslist

Технічна начинка не змінилася — це Mercedes S320 з 3,2-літровою 231-сильною бензиновою шісткою. З 5-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 8,9 с, а максимальна швидкість становить 230 км/год. Пробіг авто складає 158 000 км. Зараз седан продають за $14 900.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився новітній заряджений Mercedes потужністю 680 к. с.

Також ми писали про нестандартний тюнінг Volkswagen Beetle у стилі Rolls-Royce.