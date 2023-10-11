Обтекаемый дизайн и позолота: как выглядит самый странный "Гелендваген" (фото)
Тюнинг Mercedes G-Class выполнил известный итальянский дизайнер Луиджи Колани. Он постарался сделать внедорожник более обтекаемым.
В интернете показали уникальный тюнинг Mercedes G-Class 1994 года. Внедорожник существует в одном-единственном экземпляре и не похож ни на один другой "Гелендваген". Об авто рассказали на сайте Carakoom.
За основу взяли для проекта стандартный Mercedes G500 W463, причем поначалу отдали его специалистам AMG для доработки двигателя. Рабочий объем V8 увеличили с 5 до 5,6 л, а мощность подняли с 237 до 300 л. с.
Затем знаменитый итальянский дизайнер Луиджи Колани выполнил по индивидуальному заказу экстравагантный тюнинг "Гелендвагена". Он чаще проектировал концептуальные грузовики, но иногда занимался и легковыми авто.
Луиджи Колани увлекался аэродинамикой, поэтому постарался сделать Mercedes G-Class более обтекаемым. Внедорожник получил выраженный аэродинамический обвес, скругленные капот и крышу, а также характерные "кили" сзади.Важно
Также обращают на себя внимание необычные круглые фары, новая решетка радиатора и скошенные задние окна. На крыше появился багажник.
Салон Mercedes G500 отделали дорогой кожей, а ободки приборов украсили позолотой. Спереди и сзади установлены спортивные кресла Recaro.
Ранее Фокус рассказывал про оригинальный тюнинг Mercedes S-Class – седан тоже украсили позолотой.
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