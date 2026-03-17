5,4 с до сотні і витрата 2 л/100 км: Geely представила конкурента Camry за $15 000 (фото)
Представлено новий Geely Galaxy Starshine 7. Доступний сімейний седан отримав плагін-гібридну установку і здатен проїхати до 165 км на електротязі.
Седан Geely Galaxy Starshine 7 надійде в продаж у Китаї з другого кварталу нинішнього року та коштуватиме приблизно $15 000. Його подробиці розкрили на сайті CarNewsChina.
У лінійці Geely модель займе нішу між моделями Galaxy Starshine 6 та Starshine 8. Вона буде дешевим аналогом Toyota Camry, адже лише трохи довша.
Розміри Geely Galaxy Starshine 7:
- довжина — 4958 мм;
- ширина — 1915 мм;
- висота — 1505 мм;
- колісна база — 2852 мм;
- маса — 1815 кг.
Дизайн витриманий у стилістиці нового Geely Emgrand. Седан отримав широку "пащу" решітки радіатора та розкосі фари, а його боковини виконані рельєфними. Ліхтарі з'єднані діодною смугою.
У салоні встановили цифрову панель приладів і великий тачскрін. Селектор КПП помістили на кермову колонку, а на високій центральній консолі встановили бездротові зарядки для смартфонів.
Новий Geely Galaxy Starshine 7 оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном на 110 сил та електромотором, потужність якого тримають у секреті. Зате відомо, що розгін до сотні займає 5,4 с, а максимальна швидкість обмежена на 190 км/год.
Комбінована витрата пального становить 2 л на 100 км. На вибір доступні батареї ємністю 19 і 28,3 кВт∙год: запас ходу на електротязі складає 115 і 165 км, відповідно.
