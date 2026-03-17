5,4 с до сотни и расход 2 л/100 км: Geely представила конкурента Camry за $15 000 (фото)

Представлен новый Geely Galaxy Starshine 7. Доступный семейный седан получил плагин-гибридную установку и способен проехать до 165 км на электротяге.

Седан Geely Galaxy Starshine 7 поступит в продажу в Китае со второго квартала нынешнего года и будет стоить примерно $15 000. Его подробности раскрыли на сайте CarNewsChina.

В линейке Geely модель займет нишу между моделями Galaxy Starshine 6 и Starshine 8. Она будет дешевым аналогом Toyota Camry, ведь лишь немного длиннее.

Geely Galaxy Starshine 7 расходует 2 л на 100 км Фото: Geely

Размеры Geely Galaxy Starshine 7:

длина — 4958 мм;

ширина — 1915 мм;

высота — 1505 мм;

колесная база — 2852 мм;

масса — 1815 кг.

Дизайн выдержан в стилистике нового Geely Emgrand. Седан получил широкую "пасть" решетки радиатора и раскосые фары, а его боковины выполнены рельефными. Фонари соединены диодной полосой.

На передней панели установили два экрана Фото: Geely

В салоне установили цифровую панель приборов и большой тачскрин. Селектор КПП поместили на рулевую колонку, а на высокой центральной консоли установили беспроводные зарядки для смартфонов.

Новый Geely Galaxy Starshine 7 оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем на 110 сил и электромотором, мощность которого держится в секрете. Зато известно, что разгон до сотни занимает 5,4 с, а максимальная скорость ограничена на 190 км/ч.

Комбинированный расход топлива составляет 2 л на 100 км. На выбор доступны батареи емкостью 19 и 28,3 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 115 и 165 км, соответственно.

