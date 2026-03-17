5,4 с до сотни и расход 2 л/100 км: Geely представила конкурента Camry за $15 000 (фото)
Представлен новый Geely Galaxy Starshine 7. Доступный семейный седан получил плагин-гибридную установку и способен проехать до 165 км на электротяге.
Седан Geely Galaxy Starshine 7 поступит в продажу в Китае со второго квартала нынешнего года и будет стоить примерно $15 000. Его подробности раскрыли на сайте CarNewsChina.
В линейке Geely модель займет нишу между моделями Galaxy Starshine 6 и Starshine 8. Она будет дешевым аналогом Toyota Camry, ведь лишь немного длиннее.
Размеры Geely Galaxy Starshine 7:
- длина — 4958 мм;
- ширина — 1915 мм;
- высота — 1505 мм;
- колесная база — 2852 мм;
- масса — 1815 кг.
Дизайн выдержан в стилистике нового Geely Emgrand. Седан получил широкую "пасть" решетки радиатора и раскосые фары, а его боковины выполнены рельефными. Фонари соединены диодной полосой.
В салоне установили цифровую панель приборов и большой тачскрин. Селектор КПП поместили на рулевую колонку, а на высокой центральной консоли установили беспроводные зарядки для смартфонов.
Новый Geely Galaxy Starshine 7 оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем на 110 сил и электромотором, мощность которого держится в секрете. Зато известно, что разгон до сотни занимает 5,4 с, а максимальная скорость ограничена на 190 км/ч.
Комбинированный расход топлива составляет 2 л на 100 км. На выбор доступны батареи емкостью 19 и 28,3 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 115 и 165 км, соответственно.
