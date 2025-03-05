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Авто

Geely представила электрифицированный седан за $25 000 с запасом хода 1200 км (фото)

Geely Galaxy Starshine 8, Geely Galaxy Starshine, Geely Galaxy Starshine, Geely Galaxy
Фото: CarNewsChina | Geely Galaxy Starshine 8 — большой электрифицированный седан

Geely Galaxy Starshine 8 — пятиметровый электрифицированный седан с обтекаемым дизайном. Авто способно проехать до 161 км на электротяге.

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В Китае презентовали новый Geely Galaxy Starshine 8 EM. Большой электрифицированный седан поступит в продажу до конца первого квартала и будет стоить примерно 25 000 долларов. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Geely Galaxy Starshine 8, Geely Galaxy Starshine, Geely Galaxy Starshine, Geely Galaxy Fullscreen
Седан отличается обтекаемым дизайном
Фото: Geely

Седан является плагин-гибридной версией электрической модели Geely Galaxy E8, которую ранее представили в 2024 году. Как и собрат, он отличается элегантным обтекаемым дизайном с вытянутым силуэтом и изогнутой крышей. Вариант Starshine получил иные бамперы, а его тонкие фары соединили диодной полоской.

Geely Galaxy Starshine, Geely Galaxy Fullscreen
Запас хода авто достигает 1200 км
Фото: Geely

Размеры Geely Galaxy Starshine 8 EM:

  • длина — 5018 мм;
  • ширина — 1918 мм;
  • высота — 1480 мм;
  • колесная база — 2928 мм;
  • масса — 1908 кг.

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Салон Geely Galaxy Starshine 8 EM существенно отличается от интерьера электрокара. Здесь установили цифровой щиток приборов и центральный тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло. Комплектация включает систему полуавтономного движения.

Плагин-гибрид Geely Galaxy оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 160 л. с. и 215-сильным электромотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Салон Geely Galaxy 8, Geely Galaxy Starshine, Geely Galaxy Fullscreen
На передней панели установили большой тачскрин
Фото: autohome.com.cn

На выбор предложат батареи емкостью 18,4 и 27,7 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 104 и 161 км, соответственно. На бензине и электротяге седан Geely Galaxy способен проехать 1200 км.

Ранее Фокус рассказывал о флагманском 900-сильном кроссовере BYD с запасом хода 1300 км.

Также мы писали об электрифицированном китайском аналоге Maybach.

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