Geely представила электрифицированный седан за $25 000 с запасом хода 1200 км (фото)

Geely Galaxy Starshine 8 — пятиметровый электрифицированный седан с обтекаемым дизайном. Авто способно проехать до 161 км на электротяге.

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В Китае презентовали новый Geely Galaxy Starshine 8 EM. Большой электрифицированный седан поступит в продажу до конца первого квартала и будет стоить примерно 25 000 долларов. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Седан отличается обтекаемым дизайном Фото: Geely

Седан является плагин-гибридной версией электрической модели Geely Galaxy E8, которую ранее представили в 2024 году. Как и собрат, он отличается элегантным обтекаемым дизайном с вытянутым силуэтом и изогнутой крышей. Вариант Starshine получил иные бамперы, а его тонкие фары соединили диодной полоской.

Запас хода авто достигает 1200 км Фото: Geely

Размеры Geely Galaxy Starshine 8 EM:

длина — 5018 мм;

ширина — 1918 мм;

высота — 1480 мм;

колесная база — 2928 мм;

масса — 1908 кг.

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Салон Geely Galaxy Starshine 8 EM существенно отличается от интерьера электрокара. Здесь установили цифровой щиток приборов и центральный тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло. Комплектация включает систему полуавтономного движения.

Плагин-гибрид Geely Galaxy оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 160 л. с. и 215-сильным электромотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

На передней панели установили большой тачскрин Фото: autohome.com.cn

На выбор предложат батареи емкостью 18,4 и 27,7 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 104 и 161 км, соответственно. На бензине и электротяге седан Geely Galaxy способен проехать 1200 км.

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