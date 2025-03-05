Geely представила электрифицированный седан за $25 000 с запасом хода 1200 км (фото)
Geely Galaxy Starshine 8 — пятиметровый электрифицированный седан с обтекаемым дизайном. Авто способно проехать до 161 км на электротяге.
В Китае презентовали новый Geely Galaxy Starshine 8 EM. Большой электрифицированный седан поступит в продажу до конца первого квартала и будет стоить примерно 25 000 долларов. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.
Седан является плагин-гибридной версией электрической модели Geely Galaxy E8, которую ранее представили в 2024 году. Как и собрат, он отличается элегантным обтекаемым дизайном с вытянутым силуэтом и изогнутой крышей. Вариант Starshine получил иные бамперы, а его тонкие фары соединили диодной полоской.
Размеры Geely Galaxy Starshine 8 EM:
- длина — 5018 мм;
- ширина — 1918 мм;
- высота — 1480 мм;
- колесная база — 2928 мм;
- масса — 1908 кг.
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Салон Geely Galaxy Starshine 8 EM существенно отличается от интерьера электрокара. Здесь установили цифровой щиток приборов и центральный тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло. Комплектация включает систему полуавтономного движения.
Плагин-гибрид Geely Galaxy оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 160 л. с. и 215-сильным электромотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.
На выбор предложат батареи емкостью 18,4 и 27,7 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 104 и 161 км, соответственно. На бензине и электротяге седан Geely Galaxy способен проехать 1200 км.
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