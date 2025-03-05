Geely представила електрифікований седан за $25 000 із запасом ходу 1200 км (фото)
Geely Galaxy Starshine 8 — п'ятиметровий електрифікований седан з обтічним дизайном. Авто здатне проїхати до 161 км на електротязі.
У Китаї презентували новий Geely Galaxy Starshine 8 EM. Великий електрифікований седан надійде в продаж до кінця першого кварталу і коштуватиме приблизно 25 000 доларів. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.
Седан є плагін-гібридною версією електричної моделі Geely Galaxy E8, яку раніше представили в 2024 році. Як і побратим, він вирізняється елегантним обтічним дизайном із витягнутим силуетом та вигнутим дахом. Варіант Starshine отримав інакші бампери, а його тонкі фари з’єднали діодною смужкою.
Розміри Geely Galaxy Starshine 8 EM:
- довжина – 5018 мм;
- ширина – 1918 мм;
- висота – 1480 мм;
- колісна база – 2928 мм;
- маса – 1908 кг.
Салон Geely Galaxy Starshine 8 EM суттєво відрізняється від інтер’єра електрокара. Тут встановили цифровий щиток приладів і центральний тачскрін, є й проєкція на лобове скло. Комплектація включає систему напівавтономного руху.
Читати також
Висів над прірвою: багатомільйонний особняк на березі моря вирішили знести (фото)
Удар по полігону на Дніпропетровщині: Сирський назвав винних, деталі
З допомогою Росії: Китай може перетворити вітрові турбіни на "зброю" проти Німеччини і ЄС
Удар РФ по полігону на Дніпропетровщині: полковник ЗСУ звинуватив "тіктокера", який проходив навчання
Плагін-гібрид Geely Galaxy оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 160 к. с. та 215-сильним електромотором. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.
На вибір запропонують батареї ємністю 18,4 та 27,7 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 104 і 161 км, відповідно. На бензині та електротязі седан Geely Galaxy здатен проїхати 1200 км.
Раніше Фокус розповідав про флагманський 900-сильний кросовер BYD із запасом ходу 1300 км.
Також ми писали про електрифікований китайський аналог Maybach.
Читати також
Нового конкурента Tesla Model Y від Mercedes уперше помітили на дорогах (фото)
430-сильний аналог Smart: на продаж виставили найнезвичніший Aston Martin (фото)
Права не потрібні: у Німеччині представлено бюджетний електрокар за 8000 євро (фото)
Наступник Sandero Stepway: на український ринок виходить доступний кросовер Renault (фото)