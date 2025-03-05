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Авто

Geely представила електрифікований седан за $25 000 із запасом ходу 1200 км (фото)

Geely Galaxy Starshine 8, Geely Galaxy Starshine, Geely Galaxy
Фото: CarNewsChina | Geely Galaxy Starshine 8 — великий електрифікований седан

Geely Galaxy Starshine 8 — п'ятиметровий електрифікований седан з обтічним дизайном. Авто здатне проїхати до 161 км на електротязі.

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У Китаї презентували новий Geely Galaxy Starshine 8 EM. Великий електрифікований седан надійде в продаж до кінця першого кварталу і коштуватиме приблизно 25 000 доларів. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.

Geely Galaxy Starshine 8, Geely Galaxy Starshine, Geely Galaxy Fullscreen
Седан вирізняється обтічним дизайном
Фото: Geely

Седан є плагін-гібридною версією електричної моделі Geely Galaxy E8, яку раніше представили в 2024 році. Як і побратим, він вирізняється елегантним обтічним дизайном із витягнутим силуетом та вигнутим дахом. Варіант Starshine отримав інакші бампери, а його тонкі фари з’єднали діодною смужкою.

Geely Galaxy Starshine, Geely Galaxy Fullscreen
Запас ходу авто сягає 1200 км
Фото: Geely

Розміри Geely Galaxy Starshine 8 EM:

  • довжина – 5018 мм;
  • ширина – 1918 мм;
  • висота – 1480 мм;
  • колісна база – 2928 мм;
  • маса – 1908 кг.
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Салон Geely Galaxy Starshine 8 EM суттєво відрізняється від інтер’єра електрокара. Тут встановили цифровий щиток приладів і центральний тачскрін, є й проєкція на лобове скло. Комплектація включає систему напівавтономного руху.

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Плагін-гібрид Geely Galaxy оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 160 к. с. та 215-сильним електромотором. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Салон Geely Galaxy 8, Geely Galaxy Starshine, Geely Galaxy Fullscreen
На передній панелі встановили великий тачскрін
Фото: autohome.com.cn

На вибір запропонують батареї ємністю 18,4 та 27,7 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 104 і 161 км, відповідно. На бензині та електротязі седан Geely Galaxy здатен проїхати 1200 км.

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