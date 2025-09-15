Рассекречен новый Geely Emgrand — как изменился недорогой семейный седан (фото)

Появились официальные фото Geely Emgrand нового поколения. Недорогой семейный седан стал крупнее и выразительнее на вид.

Related video

Новый Geely Emgrand пятого поколения презентуют нынешней осенью, а его продажи в Китае стартуют до конца года. Запланирован и экспорт модели. Об этом сообщает сайт Autohome.

Седан Geely Emgrand стал более выразительным на вид. У него широкая "пасть" решетки радиатора, раскосые фары и немалые воздухозаборники в бампере. Боковины стали более рельефными, а задняя часть заостренная. В отделке теперь больше хрома, а стандартные колесные диски — 18-дюймовые.

Седан существенно подрос в размерах Фото: Geely

Новый Geely Emgrand является собратом гибрида Galaxy Starshine 6 и существенно подрос в размерах.

Габариты Geely Emgrand 2026:

длина — 4815 мм;

ширина — 1885 мм;

высота — 1480 мм;

колесная база — 2755 мм.

Важно

Ожидаются в Украине: Zeekr готовит мощные электрокроссоверы с запасом хода до 800 км (фото)

Салон Geely Emgrand еще не показали, однако известно, что он станет просторнее, а на передней панели по аналогии с Galaxy Starshine 6 установят два экрана.

Geely Emgrand получит турбодвигатели мощностью до 181 л.с. Фото: Geely

Новый Geely Emgrand будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновыми четверками — атмосферной на 120 л. с. и 181-сильной с турбонаддувом. Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 7,9 с. Все модификации получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Между прочим, недавно презентовали недорогой электромобиль от Geely за $5000.

Также Фокус писал о новом электрическом седане Toyota, который бросит вызов Tesla Model S.