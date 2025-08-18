Geely показала оригинальный "мультяшный" электрокар по цене трех iPhone (фото)

Опубликовали официальные фото Livan Smurf. Бюджетный городской электромобиль от Geely отличается оригинальным дизайном, а его запас хода составит 200 км.

Цена Livan Smurf в Китае составит менее 36 000 юаней ($5000), то есть на уровне трех iPhone 16 Pro Max. Подробности авто раскрыли на сайте CarNewsChina.

Электромобиль Livan Smurf не является полностью новой моделью. Это несколько более дешевая версия Geely Panda. Дело в том, что бренд Livan вошел в концерн Geely.

Электрокар отличается оригинальным дизайном Фото: Geely

Новый Livan Smurf — компактный городской хэтчбек с угловатым дизайном и двухобъемным силуэтом. У него высокий капот и большие круглые фары.

Китайский электрокар назвали в честь персонажей мультфильма "Смурфики" и именно поэтому он отличается нестандартной сине-белой окраской.

В салоне установили два экрана Фото: Geely

Габариты Livan Smurf 2025:

длина — 3100 мм;

ширина — 1558 мм;

высота — 1610 мм;

колесная база — 2015 мм;

масса — 815 кг.

Несмотря на компактные размеры новый Livan Smurf является четырехместным. Электрокар получил узкую цифровую панель приборов и большой центральный тачскрин. Комплектация включает кондиционер и ABS.

Запас хода Livan Smurf достигнет 200 км Фото: Geely

Китайский электромобиль Livan Smurf оснащен 40-сильным мотором и способен развить 100 км/ч. С батареей емкостью 17 кВт∙ч запас хода составит примерно 200 км.

Между прочим, Geely недавно презентовала 520-сильный седан по цене Toyota Camry с расходом 4,2 л на 100 км.

Также Фокус рассказывал, что Honda возрождает знаменитую молодежную модель в формате электрокара.