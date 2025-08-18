Geely показала оригинальный "мультяшный" электрокар по цене трех iPhone (фото)
Опубликовали официальные фото Livan Smurf. Бюджетный городской электромобиль от Geely отличается оригинальным дизайном, а его запас хода составит 200 км.
Цена Livan Smurf в Китае составит менее 36 000 юаней ($5000), то есть на уровне трех iPhone 16 Pro Max. Подробности авто раскрыли на сайте CarNewsChina.
Электромобиль Livan Smurf не является полностью новой моделью. Это несколько более дешевая версия Geely Panda. Дело в том, что бренд Livan вошел в концерн Geely.
Новый Livan Smurf — компактный городской хэтчбек с угловатым дизайном и двухобъемным силуэтом. У него высокий капот и большие круглые фары.Важно
Китайский электрокар назвали в честь персонажей мультфильма "Смурфики" и именно поэтому он отличается нестандартной сине-белой окраской.
Габариты Livan Smurf 2025:
- длина — 3100 мм;
- ширина — 1558 мм;
- высота — 1610 мм;
- колесная база — 2015 мм;
- масса — 815 кг.
Несмотря на компактные размеры новый Livan Smurf является четырехместным. Электрокар получил узкую цифровую панель приборов и большой центральный тачскрин. Комплектация включает кондиционер и ABS.
Китайский электромобиль Livan Smurf оснащен 40-сильным мотором и способен развить 100 км/ч. С батареей емкостью 17 кВт∙ч запас хода составит примерно 200 км.
Между прочим, Geely недавно презентовала 520-сильный седан по цене Toyota Camry с расходом 4,2 л на 100 км.
Также Фокус рассказывал, что Honda возрождает знаменитую молодежную модель в формате электрокара.