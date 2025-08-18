Geely показала оригінальний "мультяшний" електрокар за ціною трьох iPhone (фото)
Опублікували офіційні фото Livan Smurf. Бюджетний міський електромобіль від Geely вирізняється оригінальним дизайном, а його запас ходу складе 200 км.
Ціна Livan Smurf у Китаї складе менш ніж 36 000 юанів ($5000), тобто на рівні трьох iPhone 16 Pro Max. Подробиці авто розкрили на сайті CarNewsChina.
Електромобіль Livan Smurf не є повністю новою моделлю. Це дещо дешевша версія Geely Panda. Річ у тім, що бренд Livan увійшов до концерну Geely.
Новий Livan Smurf – компактний міський хетчбек із кутастим дизайном та двооб’ємним силуетом. У нього високий капот та великі круглі фари.Важливо
Китайський електрокар назвали на честь персонажів мультфільму "Смурфики" і саме тому він вирізняється нестандартним синьо-білим забарвленням.
Габарити Livan Smurf 2025:
- довжина – 3100 мм;
- ширина – 1558 мм;
- висота – 1610 мм;
- колісна база – 2015 мм;
- маса – 815 кг.
Попри компактні розміри новий Livan Smurf є чотиримісним. Електрокар отримав вузьку цифрову панель приладів та великий центральний тачскрін. Комплектація включає кондиціонер та ABS.
Китайський електромобіль Livan Smurf оснащений 40-сильним мотором і здатен розвинути 100 км/год. Із батареєю ємністю 17 кВт∙год запас ходу складе приблизно 200 км.
Між іншим, Geely нещодавно презентувала 520-сильний седан за ціною Toyota Camry з витратою 4,2 л на 100 км.
Також Фокус розповідав, що Honda відроджує знамениту молодіжну модель у форматі електрокара.