Geely показала оригінальний "мультяшний" електрокар за ціною трьох iPhone (фото)

Опублікували офіційні фото Livan Smurf. Бюджетний міський електромобіль від Geely вирізняється оригінальним дизайном, а його запас ходу складе 200 км.

Related video

Ціна Livan Smurf у Китаї складе менш ніж 36 000 юанів ($5000), тобто на рівні трьох iPhone 16 Pro Max. Подробиці авто розкрили на сайті CarNewsChina.

Електромобіль Livan Smurf не є повністю новою моделлю. Це дещо дешевша версія Geely Panda. Річ у тім, що бренд Livan увійшов до концерну Geely.

Електрокар вирізняється оригінальним дизайном Фото: Geely

Новий Livan Smurf – компактний міський хетчбек із кутастим дизайном та двооб’ємним силуетом. У нього високий капот та великі круглі фари.

Важливо

На базі Zeekr: Geely і Volvo показали електрокар за $15 200 із запасом ходу 430 км (фото)

Китайський електрокар назвали на честь персонажів мультфільму "Смурфики" і саме тому він вирізняється нестандартним синьо-білим забарвленням.

У салоні встановили два екрани Фото: Geely

Габарити Livan Smurf 2025:

довжина – 3100 мм;

ширина – 1558 мм;

висота – 1610 мм;

колісна база – 2015 мм;

маса – 815 кг.

Попри компактні розміри новий Livan Smurf є чотиримісним. Електрокар отримав вузьку цифрову панель приладів та великий центральний тачскрін. Комплектація включає кондиціонер та ABS.

Запас ходу Livan Smurf сягне 200 км Фото: Geely

Китайський електромобіль Livan Smurf оснащений 40-сильним мотором і здатен розвинути 100 км/год. Із батареєю ємністю 17 кВт∙год запас ходу складе приблизно 200 км.

Між іншим, Geely нещодавно презентувала 520-сильний седан за ціною Toyota Camry з витратою 4,2 л на 100 км.

Також Фокус розповідав, що Honda відроджує знамениту молодіжну модель у форматі електрокара.