Geely презентовала электрифицированный аналог Toyota Camry за $10 000 (фото)

Geely Galaxy Starshine 6
Geely Galaxy Starshine 6 имеет выразительный дизайн передней части | Фото: Geely

В Китае представили новый Geely Galaxy Starshine 6. Дешевый семейный седан D-класса богато оснащен и имеет плагин-гибридную установку.

Седан Geely Galaxy Starshine 6 EM-i (таково полное название модели) поступит в продажу до конца осени. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Geely Galaxy Starshine 6 EM-i
По размерам седан похож на Toyota Camry
Фото: Geely

Отмечается, что новичок будет более доступным младшим братом Geely Galaxy A7, который сейчас продается по цене от $12 500. Итак, Starshine 6 будет стоить примерно 10 000 долларов.

Новый Geely Galaxy Starshine 6 имеет выразительный дизайн с широкой "пастью" решетки радиатора и тоненькими фарами. У него аркообразная крыша и профилированные боковины, а фонари соединены диодной полосой. По размерам седан похож на Toyota Camry.

Салон Geely Galaxy Starshine 6 EM-i
На передней панели установлены два экрана
Фото: Geely

Габариты Geely Galaxy Starshine 6:

  • длина — 4806 мм;
  • ширина — 1886 мм;
  • высота — 1490 мм;
  • колесная база — 2756 мм.
Салон Geely Galaxy Starshine 6
Бюджетная модель небедно оснащена
Фото: Geely

В салоне установили скошенный снизу руль, цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин. Бюджетная модель получила люк, подогрев сидений и камеры кругового обзора.

Новый Geely Galaxy Starshine 6 получил плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 111 л. с. и электромотором, мощность которого не раскрывают. Максимальную скорость ограничили на отметке 180 км/ч.

Geely Galaxy Starshine
Цена Geely Galaxy Starshine 6 составит примерно 10 000 долларов
Фото: Geely

На выбор предложат батареи емкостью 8,5 и 17 кВт∙ч: в первом случае запас хода на электротяге составит 50 км, во втором — 100-125 км.

