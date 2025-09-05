Geely презентовала электрифицированный аналог Toyota Camry за $10 000 (фото)

В Китае представили новый Geely Galaxy Starshine 6. Дешевый семейный седан D-класса богато оснащен и имеет плагин-гибридную установку.

Седан Geely Galaxy Starshine 6 EM-i (таково полное название модели) поступит в продажу до конца осени. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

По размерам седан похож на Toyota Camry Фото: Geely

Отмечается, что новичок будет более доступным младшим братом Geely Galaxy A7, который сейчас продается по цене от $12 500. Итак, Starshine 6 будет стоить примерно 10 000 долларов.

Новый Geely Galaxy Starshine 6 имеет выразительный дизайн с широкой "пастью" решетки радиатора и тоненькими фарами. У него аркообразная крыша и профилированные боковины, а фонари соединены диодной полосой. По размерам седан похож на Toyota Camry.

На передней панели установлены два экрана Фото: Geely

Габариты Geely Galaxy Starshine 6:

длина — 4806 мм;

ширина — 1886 мм;

высота — 1490 мм;

колесная база — 2756 мм.

Бюджетная модель небедно оснащена Фото: Geely

В салоне установили скошенный снизу руль, цифровой щиток приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин. Бюджетная модель получила люк, подогрев сидений и камеры кругового обзора.

Новый Geely Galaxy Starshine 6 получил плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 111 л. с. и электромотором, мощность которого не раскрывают. Максимальную скорость ограничили на отметке 180 км/ч.

Цена Geely Galaxy Starshine 6 составит примерно 10 000 долларов Фото: Geely

На выбор предложат батареи емкостью 8,5 и 17 кВт∙ч: в первом случае запас хода на электротяге составит 50 км, во втором — 100-125 км.

Кстати, недавно дебютировал оригинальный электромобиль от Geely за $5000.

