Geely презентувала електрифікований аналог Toyota Camry за $10 000 (фото)

У Китаї представили новий Geely Galaxy Starshine 6. Дешевий сімейний седан D-класу багато оснащений та має плагін-гібридну установку.

Седан Geely Galaxy Starshine 6 EM-i (така повна назва моделі) надійде в продаж до кінця осені. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

За розмірами седан подібний до Toyota Camry Фото: Geely

Зазначається, що новачок буде доступнішим молодшим братом Geely Galaxy A7, який зараз продається за ціною від $12 500. Отже, Starshine 6 коштуватиме приблизно 10 000 доларів.

Новий Geely Galaxy Starshine 6 має виразний дизайн із широкою "пащею" решітки радіатора та тоненькими фарами. У нього аркоподібний дах та профільовані боковини, а ліхтарі з’єднані діодною смугою. За розмірами седан подібний до Toyota Camry.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Geely

Габарити Geely Galaxy Starshine 6:

довжина – 4806 мм;

ширина – 1886 мм;

висота – 1490 мм;

колісна база – 2756 мм.

Бюджетна модель небідно оснащена Фото: Geely

У салоні встановили скошене знизу кермо, цифровий щиток приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрін. Бюджетна модель отримала люк, підігрів сидінь та камери кругового огляду.

Новий Geely Galaxy Starshine 6 отримав плагін-гібридну установку із 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 111 к. с. та електромотором, потужність якого не розкривають. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км/год.

Ціна Geely Galaxy Starshine 6 складе приблизно 10 000 доларів Фото: Geely

На вибір запропонують батареї ємністю 8,5 та 17 кВт∙год: у першому випадку запас ходу на електротязі складе 50 км, у другому – 100-125 км.

