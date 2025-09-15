Розсекречено новий Geely Emgrand — як змінився недорогий сімейний седан (фото)

З'явилися офіційні фото Geely Emgrand нового покоління. Недорогий сімейний седан став більшим та виразнішим на вигляд.

Новий Geely Emgrand п’ятого покоління презентують нинішньої осені, а його продажі в Китаї стартують до кінця року. Заплановано і експорт моделі. Про це повідомляє сайт Autohome.

Седан Geely Emgrand став виразнішим на вигляд. У нього широка "паща" решітки радіатора, розкосі фари та чималі повітрозабірники в бампері. Боковини стали більш рельєфними, а задня частина загострена. В оздобленні тепер більше хрому, а стандартні колісні диски – 18-дюймові.

Седан суттєво підріс у розмірах Фото: Geely

Новий Geely Emgrand є побратимом гібрида Galaxy Starshine 6 та суттєво підріс у розмірах.

Габарити Geely Emgrand 2026:

довжина – 4815 мм;

ширина – 1885 мм;

висота – 1480 мм;

колісна база – 2755 мм.

Салон Geely Emgrand ще не показали, проте відомо, що він стане просторішим, а на передній панелі за аналогією з Galaxy Starshine 6 встановлять два екрани.

Geely Emgrand отримає турбодвигуни потужністю до 181 к. с. Фото: Geely

Новий Geely Emgrand комплектуватимуть 1,5-літровими бензиновими четвірками – атмосферною на 120 к. с. та 181-сильною з турбонаддувом. Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 7,9 с. Усі модифікації отримали 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

