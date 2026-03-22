Із V8 і коробкою-автоматом: у Києві показали унікальну "Волгу" для КДБ (відео)

Волга ГАЗ-23
ГАЗ-23 — дрібносерійна версія "Волги" для спецслужб | Фото: facebook.com/oldcarservice

У київському автомузеї "Колеса історії" зберігається рідкісна і незвична "Волга" 1962 року. Непоказне з виду авто з заводу оснащене 5,5-літровим V8 та автоматичною КПП.

Цей ГАЗ-23 "Волга" — лімітована версія моделі для супроводу урядових кортежів, а також КДБ та інших радянських силових структур. Огляд авто опублікували на Youtube-каналі Oldcarservice TV.

Виготовили лише 603 седани ГАЗ-23 "Волга". У народі за ними закріпилося прізвисько "доганялки".

"Волга" для КДБ отримала силовий агрегат від "Чайки" ГАЗ-13 — 5,5-літровий 195-сильний V8 та 3-ступінчастий автомат. Авто стало значно швидшим – здатне розігнатися до 100 км/год за 16 с і розвинути 170 км/год.

двигун ГАЗ-23
Авто оснастили 5,5-літровим V8 від "Чайки"
Фото: facebook.com/oldcarservice

Утім, через нерівномірний розподіл ваги за осями постраждала керованість "Волги", тому в багажник клали металеву плиту. До того ж, гальма ГАЗ-21 фактично стандартні і їх не вистачає потужному седану.

Волга ГАЗ-23
Зовні ГАЗ-23 не відрізняється від звичайної "Волги"
Фото: facebook.com/oldcarservice

Для конспірації авто намагалися сховати відмінності від ГАЗ-21 "Волга", тому відрізнити "доганялку" досить важко. Навіть селектор автоматичної КПП виглядає як важіль механіки.

салон Волги
"Волга" пройшла повну реставрацію
Фото: facebook.com/oldcarservice

Конкретно цей автомобіль із київського музею оснащений радіостанцією "Пальма-П". Його придбали у 2013 році в Донецьку та відреставрували до ідеального стану.

