У США випустили оригінальний триколісний болід "Формули-1" за ціною VW Touareg (фото)

Американська компанія Ryn Motors презентувала оригінальний спорткар FP3. Він нагадує боліди "Формули-1" проте є триколісним.

Новий Ryn FP3 вже доступний для замовлення, а перші авто випустять у листопаді. Подробиці оригінального авто розкрили на сайті Carscoops.

Болід отримав двигун від мотоцикла Suzuki Hayabusa

Ryn FP3 дуже схожий на боліди "Формули-1" — має виражений "ніс", антикрила спереду та ззаду, а також дуги захисту Halo. Одначе ззаду в нього лише одне колесо — таке рішення дозволяє класифікувати його як трицикл та обійти вимоги до безпеки автомобілів. Цікаво, що за потреби болід можна пізніше зробити чотириколісним.

Аеродинаміка створює 317 кг притискної сили. При цьому сам Ryn FP3 із алюмінієвим монококом важить лише 517 кг. Бокове прискорення в поворотах сягає 2,6G.

Триколісне авто оснастили 1,3-літровим двигуном від спортбайка Suzuki Hayabusa. У базовій версії вартістю 78 499 доларів (на рівні нового Volkswagen Touareg) він розвиває 210 к. с. при 10 500 об/хв та дозволяє стартувати до 100 км/год за 2,8 с.

Крім того, анонсовано 290-сильний варіант Ryn FP3 Turbo з турбонаддувом. Він коштуватиме 101 499 доларів.

